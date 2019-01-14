Мэр Гданьска умер от полученных ножевых ранений

Мэр Гданьска Павел Адамович умер в больнице после полученных во время благотворительного концерта ножевых ранений. Об этом сообщили в понедельник медики.
«С сожалением должны сказать, что мы проиграли борьбу за жизнь мэра Адамовича. Он умер», — сказал на брифинге врач гданьского клинического центра Томаш Стефаняк, который минувшей ночью провел градоначальнику операцию.
Инцидент произошел во время благотворительного мероприятия «Большой оркестр праздничной помощи», в ходе которого в Польше ежегодно собирают средства на помощь медицинским учреждениям. Акция, проходящая во всех городах Польши, завершается концертом.
Во время участия в концерте Адамовича 27-летний Стефан В. (фамилия, согласно польским законам, не называется) ворвался на сцену и ранил политика ножом. Сообщается, что нападавший дважды ударил его в область сердца.
После продолжительной реанимации мэр был отправлен в больницу, где сразу же началась операция, продлившаяся пять часов. Сообщалось, что он потерял много крови, получил серьезную травму сердца, повреждение диафрагмы, раны органов брюшной полости.
53-летний Адамович занимал пост мэра Гданьска с 1998 года. Ранее он состоял в партии «Гражданская платформа», которая сейчас представляет собой крупнейшую оппозиционную политическую силу в стране. В 2018 году на очередных выборах в местные органы власти Адамович выдвигался от собственной ассоциации «Все для Гданьска» и победил во втором туре, обойдя кандидата от правящей в республике партии «Закон и справедливость».
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016