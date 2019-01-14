Мэр Гданьска умер от полученных ножевых ранений

Мэр Гданьска Павел Адамович умер в больнице после полученных во время благотворительного концерта ножевых ранений. Об этом сообщили в понедельник медики.

«С сожалением должны сказать, что мы проиграли борьбу за жизнь мэра Адамовича. Он умер», — сказал на брифинге врач гданьского клинического центра Томаш Стефаняк, который минувшей ночью провел градоначальнику операцию.

Инцидент произошел во время благотворительного мероприятия «Большой оркестр праздничной помощи», в ходе которого в Польше ежегодно собирают средства на помощь медицинским учреждениям. Акция, проходящая во всех городах Польши, завершается концертом.

Во время участия в концерте Адамовича 27-летний Стефан В. (фамилия, согласно польским законам, не называется) ворвался на сцену и ранил политика ножом. Сообщается, что нападавший дважды ударил его в область сердца.

После продолжительной реанимации мэр был отправлен в больницу, где сразу же началась операция, продлившаяся пять часов. Сообщалось, что он потерял много крови, получил серьезную травму сердца, повреждение диафрагмы, раны органов брюшной полости.

53-летний Адамович занимал пост мэра Гданьска с 1998 года. Ранее он состоял в партии «Гражданская платформа», которая сейчас представляет собой крупнейшую оппозиционную политическую силу в стране. В 2018 году на очередных выборах в местные органы власти Адамович выдвигался от собственной ассоциации «Все для Гданьска» и победил во втором туре, обойдя кандидата от правящей в республике партии «Закон и справедливость».