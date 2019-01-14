Мэра польского Гданьска ударили ножом во время концерта

Во время выступления мэра Гданьска Павла Адамовича на благотворительном концерте неизвестный мужчина сумел пробраться на сцену и ударил политика ножом. Адамович остался жив, однако на машине скорой помощи был отправлен в больницу, сообщает издание Gazeta.pl.
По словам очевидцев, нападавший успел прокричать, что незаслуженно отсидел несколько лет в тюрьме и считал виновником случившегося именно мэра Гданьска.
Преступник был задержан сотрудниками службы безопасности и передан полиции. Правоохранительные органы выясняют мотивы нападения. По имеющейся информации преступник действительно отбывал тюремное наказание за грабежи, а на сцену мог проникнуть по удостоверению сотрудника СМИ.
Позже появилась инфонмация, что мэра прооперировали, его состояние очень тяжелое. Отмечается, что операция, которая длилась около 5 часов, прошла успешно. По словам врачей, в Адамовича колото-резаные раны сердца, диафрагмы и брюшной полости.
На инцидент в Гданьске отреагировал министр внутренних дел Польши Йоахим Бруджинский. Случившееся он назвал «варварством», пообещав установить все обстоятельства нападения.
Адамович стал мэром Гданьска в 1998 году. В конце 1980-х он был активным членом оппозиционного коммунистическим властям студенческого движения и одним из организаторов политической стачки 1988 года, направленной на смену режима в стране.
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