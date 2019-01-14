Напавший с ножом на мэра Гданьска мужчина оказался психически больным

Ранивший ножом мэра Гданьска Павла Адамовича 27-летний житель города страдал психическим заболеванием. Об этом сообщил в понедельник на брифинге заместитель главы МВД республики Ярослав Зелиньский.
«Комендант полиции в Гданьске сообщил мне, что у нападавшего были диагностированы психические расстройства», — сказал он.
Сейчас атаковавший мэра мужчина задержан, прокуратура планирует допросить его в понедельник. Известно, что молодой человек ранее был судим за ограбления банков. Несколько недель назад он вышел на свободу. После нападения он кричал со сцены в микрофон о том, что был незаконно осужден и что в этом виновата правившая до 2015 года в стране партия «Гражданская платформа».
Инцидент произошел во время благотворительного мероприятия «Большой оркестр праздничной помощи», в ходе которого в Польше ежегодно собирают средства на помощь медицинским учреждениям. Акция, проходящая во всех городах Польши, завершается концертом.
Во время участия в концерте Адамовича на сцену ворвался мужчина и несколько раз ранил политика ножом. После продолжительных реанимационных мероприятий на месте 53-летний мэр был отправлен в больницу. У него серьезная травма сердца, повреждение диафрагмы, раны органов брюшной полости. Операция длилась пять часов. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии, его состояние оценивается как крайне тяжелое.
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