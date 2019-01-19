Поляки простились с трагически погибшим мэром Гданьска

Десятки тысяч жителей Польши в субботу приняли участие в церемонии похорон мэра Гданьска Павла Адамовича, который погиб в результате нападения. После отпевания и прощания урна с прахом градоначальника была захоронена в Базилике Вознесения Пресвятой Девы Марии (Мариацкая базилика) в исторической части родного города Адамовича, которым он управлял более 20 лет.

Один из крупнейших костелов в Европе не смог вместить всех желающих проститься с мэром. По данным полиции, 45 тыс. человек следили за церемонией похорон, стоя на улице, где власти установили большие экраны. У аналогичных экранов на центральных площадях собрались также жители Варшавы, Вроцлава, Познани и других польских городов.

53-летний Адамович скончался в больнице после полученных в воскресенье вечером ножевых ранений, которые ему нанес 27-летний житель Гданьска, несколько недель назад освободившийся из тюрьмы, где он провел 5,5 года за ограбление банков. Нападение было совершено на праздничном концерте благотворительного фонда в момент, когда мэр находился на сцене.

Мэра успели отвезти в больницу, где прошла пятичасовая операция. Адамович потерял много крови, получил серьезные ранения в сердце и брюшную полость. Несмотря на старания врачей, в понедельник он умер.