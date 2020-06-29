В Германии бастуют сотрудники Amazon

Сотрудники корпорации Amazon в ночь на понедельник начали забастовку на шести объектах в Германии, сообщило издание Spiegel со ссылкой на профсоюз Ver.di.
Забастовки проходят на объектах в Лейпциге, Бад-Херсфельде, Райнберге, Верне и Кобленце. В воскресенье профсоюз призвал сотрудников Amazon провести забастовку в понедельник и вторник в рамках кампании за заключение тарифного договора «Хорошая и здоровая работа», который должен гарантировать безопасность и защиту здоровья сотрудников на фоне пандемии.
«Мы ужесточаем свой стиль поведения, так как Amazon не показывает благоразумия и создает угрозу здоровью сотрудников с целью обогащения концерна», — заявил представитель профсоюза. Он привел в пример недавнюю вспышку коронавируса на объекте Amazon в Бад-Херсфельде. «По нашей информации, там заразились по меньшей мере 30-40 коллег», — добавил он. Кроме того, профсоюз требует повышения оплаты труда.
Сколько человек участвует в забастовке, пока неизвестно. В логистическом центре в Райнберге, по данным Ver.di, отложили работу около 400-450 человек. В Лейпциге профсоюз ожидает, что к забастовке присоединится примерно такое же число сотрудников.
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