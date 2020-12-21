Войти
Зеленский не готов сотрудничать с «олигархом Порошенко»
позиция
Зеленский не готов сотрудничать с «олигархом Порошенко»
Трамп вновь заявил, что Байден проиграл президентские выборы
резонанс
Трамп вновь заявил, что Байден проиграл президентские выборы

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

резонанс
RSS

В Германии начали забастовку сотрудники Amazon

757
В Германии начали забастовку сотрудники Amazon

Сотрудники американской корпорации Amazon в ночь на понедельник начали забастовку на нескольких объектах в Германии из-за недовольства условиями труда на фоне пандемии коронавируса. Об этом говорится в пресс-релизе профсоюза Verdi, опубликованном в понедельник на его сайте.

По его данным, работники Amazon прекратили работу в Верне, Райнберге (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия), Лейпциге (федеральная земля Саксония), Бад-Херсфельде (федеральная земля Гессен) и Кобленце (федеральная земля Рейнланд-Пфальц). Ожидается, что забастовка продлится до 24 декабря включительно. В ней, как уточнили в профсоюзе, примут участие порядка 1,7 тыс. человек.

«Закрытие стационарных точек розничной торговли на прошлой неделе в очередной раз привело к значительному увеличению объема заказов у компаний, осуществляющих доставку по почте, таких как Amazon. Несмотря на то, что корпорация продолжает наращивать свою миллиардную прибыль, она отказывается платить сотрудникам в соответствии с условиями коллективного договора», — отметила представитель профсоюза Verdi Штефани Нутценбергер. Вместо этого, по ее словам, сотрудники испытывают все большую рабочую нагрузку, что может отрицательно сказаться на здоровье персонала в условиях пандемии.

Основной целью забастовки, как указывается в пресс-релизе, является изменение трудового договора относительно повышения заработной платы и создания благоприятных условий труда. В свою очередь представители Amazon объявили, что ее сотрудники получают достойную зарплату, а условия их труда вполне соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам.

Читайте также: Экс-директор «Нафтогаза» подал документы на пост замглавы Минэнерго

По данным Института Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ), число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в Германии выросло за сутки на 16 643, за все время пандемии коронавирус был выявлен у 1 510 652 жителей страны. От осложнений после заражения инфекцией за минувшие 24 часа умерли 226 человек. Общее число летальных исходов за время эпидемии в ФРГ достигло 26 275.

С 16 декабря в ФРГ вступили в силу новые карантинные меры, которые продлятся как минимум до 10 января. Закрыты все торговые точки, кроме продовольственных, хозяйственных и некоторых других магазинов, продающих жизненно необходимые товары. Прекратили работу парикмахерские, а также косметические, массажные и тату-салоны. По-прежнему работают банки, аптеки, почтовые отделения, автомастерские, заправки, аптеки, газетные киоски, зоомагазины.

Amazon, ФРГ, забастовка
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 21 декабря 2020
Воскресенье, 20 декабря 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Игорь Смолов
Игорь Смолов
экономический обозреватель

Зеленский, Ахметов и Медведчук: Самые влиятельные люди в стране по версии трех разных изданий

Как смотреть на рейтинги топ-100 самых влиятельных людей Украины? В топ-5 рейтингов «Вестей», «НВ» и «Корреспондента» бессменными остаются три фамилии - Владимир Зеленский, Ринат Ахметов и Виктор Медведчук.
Алексей Калиниченко
Алексей Калиниченко
политический аналитик

Коронавирус, «стая иностранных товарищей» и оппозиционер

Доборолись до самого края. Явление года - коронавирус. А самые влиятельные люди - послы западной «Большой семерки». Что нам расскажет сенсационный рейтинг-2020 «100 людей и явлений» от газеты «Вести».
Энн-Лаура Ле Канф
Энн-Лаура Ле Канф
основательница Ness Labs

Антибиблиотека: чем полезны непрочитанные книги

Цундоку» - красивое японское слово, описывающее привычку покупать книги, накапливать их, но не читать. Раньше я чувствовала себя виноватой из-за этой тенденции и старалась покупать новые книги только после того, как прочту те, что у меня уже есть. Однако концепция антибиблиотеки полностью изменила мое отношение к непрочитанным книгам. Непрочитанные книги могут быть так же полезны, как и прочитанные, если посмотреть на них в правильном свете.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016