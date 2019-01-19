Россия заплатит штраф в $5 млн за неуплату «Ощадбанку» по иску об активах в Крыму

Государственный «Ощадбанк» должен получить с РФ около $5 млн штрафа за неуплату $1,3 млрд по иску о потере инвестиций в Крыму. Об этом сообщил глава банка Андрей Пышный.
«Если брать с момента, когда было вынесено судебное решение (26 ноября 2018 года — Ред), на сегодняшний день уже начислено $5 млн — немаленькие деньги. В день начисляется $97 тыс.», — сказал он в интервью изданию «Новое время».
Арбитражный суд в Париже 26 ноября 2018 года принял решение удовлетворить требование о компенсации убытков «Ощадбанка», полученных в результате аннексии Крыма. Сумма возмещения составила $1,3 млрд плюс проценты, которые должны начисляться с момента вынесения решения до момента фактической компенсации.
В «Ощадбанке» тогда отметили, что являются первой компанией, 100% акций которой принадлежат государству, и первым банковским учреждением, которое выиграло дело против РФ по убыткам, полученным в результате аннексии Крыма.
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