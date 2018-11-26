В РФ не собираются платить Ощадбанку проигранные $1,3 миллиарда

Россия не признала решение международного арбитража о взыскании с нее $1,3 млрд в пользу украинского Ощадбанка по иску об утрате активов в Крыму, сообщили агентству РБК в российском Минюсте.
Там заявили, что у арбитража нет юрисдикции для рассмотрения иска Ощадбанка к России, и пообещали «принимать все необходимые меры», чтобы представить и защитить интересы РФ в связи с решением суда.
Напомним, ранее в пресс-службе Ощадбанка сообщили, что международный арбитраж в Париже постановил взыскать с России $1,3 млрд. Кроме того, российская сторона должна будет выплатить проценты, которые будут начисляться на эту сумму до тех пор, пока исковые требования не погасят полностью.
Ощадбанк обратился в международный суд в августе 2016 года. В банке посчитали, что после аннексии Крыма он потеряли активы на сумму более $1 млрд.
Россию не впервые обязали компенсировать утерянные в Крыму активы. Так, в мае Арбитражный суд в Гааге присудил $159 млн украинским предпринимателям, в числе которых бывший председатель правления Приватбанка Александр Дубилет и несколько структур, принадлежащих олигарху Игорю Коломойскому.
В России это решение тоже не признали и подали ходатайство о его отмене.
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