В Украине нет крупного бизнеса, отдельного от госбюджета, - эксперт

Особенность украинской экономии — отсутствие крупного бизнеса, отдельного от государственного бюджета. Об этом заявил экономический эксперт Юрий Гаврилечко в в интервью Дмитрию Джангирову в программе «CapitalTV».
«По факту у нас действие двух параллельных экономик. Мы имеем ситуацию, когда мелкий и средний бизнес что-то пытается заработать, а также банковский сектор и крупный бизнес, которые не существуют отдельно от госфинансов, — пояснил он. — Особенность украинских олигархов и вообще существования нашей экономики в том, что здесь нет крупного бизнеса, отдельного от бюджета. Вы их убираете от бюджета, и олигархи заканчиваются в этот же момент».
При этом, по словам Гаврилечко, крупный бизнес не готов к работе в условиях рыночной экономики.
«Мелкий бизнес уже давно работает и готов к этому. Средний бизнес — люди, которое заработали свои несколько миллионов достаточно самостоятельно и тяжелым трудом с кучей проверок. Но мелкий и средний бизнес не может перекрыть все потребности страны ни в налогах, ни в создании рабочих мест», — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что привязка крупного бизнеса к бюджету — это колоссальный риск для любой системы планирования и для любого нового правительства, «которое может прийти и попытаться что-то изменить».
«Мало того, Украина со своими приватизационными экспериментами доигралась до того, что в руках у правительства практически нет экономических рычагов влияния на ситуацию. В Украине, в отличие о США, доля госсектора в экономике вполовину меньше. В США — около 30 %, в Украине — меньше 15. Это означает, что у правительства — только административные рычаги. Но попытки повлиять на экономику административными методами всегда заканчиваются весьма печально», — подчеркнул Гаврилечко.
Для выравнивания баланса, по его мнению, нужно объявлять не большую приватизацию, а большую национализацию.
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