Коломойский оспаривает право «Ощадбанка» на 1,3 миллиарда долларов российских активов

Компания «ИКБ-Инвест» обратилась в Верховный Суд с жалобой на постановление суда, которым было удовлетворено заявление «Ощадбанка» и предоставлено разрешение на выполнение решения Международного коммерческого арбитража о взыскании 1,1 миллиарда долларов.
Об этом сообщает Finbalance.
Взыскание средств должно произойти с Министерства юстиции Российской Федерации в качестве компенсации за экспроприацию активов банка в Крыму. С учетом процентов, общая сумма требований «Ощадбанка» к РФ составляет 1,3 млрд долларов.
«ИКБ-Инвест» просит Верховный Суд отменить решение Киевского апелляционного суда от июля 2019 года.
По данным госреестра, основателем «ИКБ-Инвест» является «КУА «Финансовый капитал» — фирма из структур группы «Приват» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которые получили решение Арбитражного суда Гааги о взыскании 159 млн долларов с России в качестве компенсации за недвижимое имущество, экспроприированное у «приватовцев» в Крыму после его аннексии Россией.
В рамках исполнительного производства по выполнению Арбитражного суда Гааги в марте 2020 состоялся аукцион по продаже 99,77% акций «Проминвестбанка». Победителем этого аукциона стала финкомпания «Фортифай», которая сейчас связана с окружением Игоря Коломойского.
В то же время Антимонопольный комитет предоставил разрешение компании Сергея Тигипко на приобретение «Фортифай» и прав на 99,77% акций «Проминвестбанка».
Упомянутая выше жалоба «приватовцев» в Верховный Суд о праве «Ощадбанка» взыскать российские активы в Украине является фактически продолжением противостояния «приватовцев» и «Ощадбанка», которое продолжается с осени 2019 года.
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