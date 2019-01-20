Киберполиция закрыла семь пиратских онлайн-кинотеатров

Киберполиция прекратила деятельность 7 пиратских онлайн-кинотеатров. Об этом сообщает пресс-служба полиции. Как отмечается, пиратские ресурсы действовали в течение последних нескольких лет и нанесли ущерб правообладателям почти на 10 млн гривен.
«В департамент Киберполиции поступило заявление от Украинской антипиратской ассоциации о том, что ряд интернет-ресурсов незаконно воспроизводят и распространяют видео файлы», — говорится в сообщении.
Согласно сообщению, полицейские установили 34-летнего жителя Сумщины, который администрировал ряд пиратских веб-ресурсов. Среди них: kinot.me, krutor.org, kinogo-onlaine.net, rumedia.ws и gogafilm.me.
«По адресу проживания правонарушителя полицейские провели санкционированный обыск и изъяли компьютерное оборудование, с которого администрировались веб-ресурсы и на котором размещался противоправный контент», — сообщает пресс-служба.
Позже, в Ровенской области работники киберполиции прекратили деятельность интернет-ресурса hd-mix.org, который также действовал с нарушением авторских прав правообладателей.
«К администрированию этого ресурса был причастен 25-летний мужчина. По месту его жительства полицейские провели санкционированные обыски и изъяли компьютерное оборудование», — говорится в сообщении.
«После проведения экспертиз будет решен вопрос об объявлении подозрения обоим злоумышленникам. Им грозит до 6 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового», — подытожили в полиции.
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