В Узбекистане найден клад предметов старины стоимостью более миллиона долларов

Учёными Национального университета Узбекистана при проведении раскопок в подвале одного из старинных зданий в центре Ташкента, обнаружены ценности, утраченные 80 лет тому назад. Стоимость этого клада, по предварительным подсчётам превышает один миллион долларов, сообщают местные СМИ.
Здание было построено в 1870 году, а под его подвалом, как выяснилось, находилось еще одно скрытое помещение. Вход в это помещение оказался заваленным и всё это время был скрыт от посторонних глаз.
Редкие произведения искусства, золотые и серебряные монеты и посуда, всевозможные предметы старины, картины, иконы и изделия из драгоценных металлов - это и многое другое было найдено учёными.
Сейчас находки перевозятся в музей. Некоторые из находок планируется передать на реставрацию в спецлабораторию группе ученых из Германии и Польши.
Среди найденных вещей экспонаты из коллекции 1918 года Ташкентского дворца князя Романова, предметы, когда-то принадлежавшие дворянам и учёным, приехавшим в Ташкент в 20-х годах прошлого века из Европы и Санкт-Петербурга, жертвам сталинских репрессий, а также пропавшие предметы из дома генерала Джурабека.
В данное время полный реестр находок еще не составлен, изучение места обнаружения клада продолжается группой экспертов археологов Академии наук.
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