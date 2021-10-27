Полиция поймала создателя фейковой копии «Дии»

Сотрудники киберполиции в Запорожской области разоблачили 21-летнего мужчину, который разработал приложение для создания поддельных документов, по дизайну идентичное государственному приложению «Дия», сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
«В фейковой программе пользователям предоставлялась возможность создать себе любой документ из представленных в официальном программном обеспечении. В частности, пользователи могли изменить свой возраст, добавить любое фото или подделать сертификат о вакцинации от Covid-19. Свою разработку мужчина продавал в мессенджере за 100 гривен, а в рекламе указывал, что благодаря приложению несовершеннолетние могут беспрепятственно покупать алкоголь и сигареты», — указывается в сообщении.
На данный момент правоохранители предпринимают меры для блокирования всех каналов распространения фейкового приложения. Также устанавливаются лица, которые купили приложение, для предоставления правовой оценки их действиям.
Кроме того, по месту жительства фигуранта дела были проведены обыски. Правоохранители изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику и банковские карты.
По факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.
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