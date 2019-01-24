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Футболист сборной Украины переходит в российский «Зенит»

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Футболист сборной Украины переходит в российский «Зенит»

Российский клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга согласовал с «Шахтером» трансфер центрального защитника донецкого клуба Ярослава Ракицкого, сообщает «Спорт-Экспресс». По информации издания, о сделке будет официально объявлено в ближайшие дни.

«Зенит» заплатит за переход 29-летнего футболиста €10 млн. Еще €2 млн «Шахтер» может получить за различные достижения Ракицкого в российском клубе. Зарплата защитника составит €2,5 млн в год.

Футбольный агент Шандор Варга заявил, что пять лет назад «Зенит» уже проявлял интерес к Ракицкому. По его словам, тогда переход не состоялся из-за завышенной стоимости футболиста.

Ракицкий всю свою карьеру провел в «Шахтере». За основную команду донецкого клуба он выступает с 2009 года, став семикратным чемпионом Украины, и по шесть раз завоевав Кубок и Суперкубок страны. В 326 матчах в составе «Шахтера» защитник забил 14 голов во всех турнирах.

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За сборную Украины Ракицкий выступает с 2009 года. В составе национальной команды он провел 54 игры, забив пять мячей. Защитник принимал участие в финальных турнирах Евро-2012 и Евро-2016.

футбол, Зенит, Ярослав Ракицкий
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