Более 80% граждан Грузии поддерживают членство страны в НАТО и ЕС

Более 80% граждан Грузии поддерживают членство страны в Евросоюзе, а 78% — интеграцию в НАТО, свидетельствуют данные соцопроса Национально-демократического института NDI и CRRC-Грузии.

Исследование было проведено в с 6 ноября по 20 декабря 2018 года. На основе прямого интервью были опрошены 2,2 тысячи человек.

«Поддержка членства в НАТО и ЕС увеличивается: 83 % населения поддерживают вступление в ЕС, а 78% — в НАТО», — отмечается в опросе.

Директор офиса NDI в Грузии Лора Торнтон заявила журналистам, что «таких высоких показателей не было с 2013 года». «Мы никогда не видели такой поддержки НАТО и ЕС со стороны населения. К тому же, эти показатели выросли в тех районах, где живут этнические меньшинства», — заявила Торнтон.

Главными внешнеполитическими приоритетами грузинские власти называют членство в НАТО и Евросоюзе. Грузия в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, в марте 2017 года граждане страны получили возможность безвизового въезда в страны шенгенской зоны.