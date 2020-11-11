Половина украинцев поддерживают вступление в ЕС, чуть меньше – в НАТО

49% украинцев считают, что Украина должна идти ко вступлению в Европейский союз, 27% выступают за неприсоединение ни к ЕС, ни к Евразийскому экономическому союзу, 13,8% — за вступление в ЕврАзЭС с РФ, Беларусью, Казахстаном, Арменией и Киргизстаном.

Как свидетельствуют результаты проведенного с 17 по 24 октября опроса Киевского международного института социологии (КМИС), презентованного в среду на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина», 41% украинцев считают, что страна должна стремиться к членству в НАТО, 37,1% — что Украина должна быть нейтральным/внеблоковым государством, 13% — за членство в Организации договора о коллективной безопасности.

В ходе исследования было опрошено 1502 респондента. Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров на всех подконтрольных правительству Украины территориях.