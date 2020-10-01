Большинство украинцев поддерживают вступление страны в ЕС и НАТО

Более половины опрошенных украинцев готовы проголосовать на референдуме за членство Украины в НАТО и Европейском Союзе, свидетельствуют данные проведенного центром «Социс» в сентябре исследования.
Если бы в ближайшее время проводился референдум по вопросу вступления Украины в евроатлантические структуры, то вступление в ЕС поддержали бы 57,6% респондентов, 27% проголосовали бы против, 5,3% не участвовали бы в плебисците, а каждый десятый (10,2%) отказался отвечать.
Вступление в НАТО соответственно поддержали бы 52,5% опрошенных, 30,5% проголосовали бы против, 5,4% не участвовали бы в плебисците, а 11,7% отказались отвечать.
Телефонный опрос проводился 18 — 28 сентября 2020г. по всей территории Украины, (во всех областях и в т.ч. Киеве), кроме АР Крым и временно неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016