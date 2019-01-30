Украина на 116 месте в списке наиболее безопасных стран мира

Финансовый журнал Global Finance составил рейтинг самых безопасных стран мира. Список опубликован на сайте издания. Самой безопасной страной, согласно ему, стала Исландия. Напротив, наименее безопасными государствами эксперты сочли Йемен и Филиппины.

Оценка составлялась по трем критериям: «война и мир», «личная безопасность граждан» и «риск стихийных бедствий». Исходя из них составлялся общий индекс (чем меньше, тем лучше), который демонстрирует «всестороннее представление о безопасности в каждой из стран», пояснили в Global Finance. Так, возглавившая рейтинг Исландия получила всего 6,16 балла. Следующая за ней Швейцария — 7,01. Замыкает тройку лидеров Финляндия с 7,04.

Помимо этих государств в десятку самых безопасных стран специалисты поместили Португалию (7,07 балла), Австрию (7,08), Норвегию (7,27), Катар (7,28), Сингапур (7,34) и Данию (7,41). Десятое и одиннадцатое места рейтинга между собой разделили Новая Зеландия и Канада: индекс безопасности этих стран — 7,42, считают эксперты.

В целом 16 из 20 самых безопасных стран находятся в Европе (исключения составляют Катар, Сингапур, Новая Зеландия и Канада), сделали вывод в Global Finance. Причиной этого специалисты сочли высокий уровень экономического развития в этих странах, который, по их мнению, «мало подвержен рискам военных конфликтов или преступности внутри страны». Последние два фактора авторы рейтинга называют «более контролируемыми, чем, например, риски стихийных бедствий, которые чаще всего определяются географически».

Однако и среди экономически развитых государств есть несколько исключений, отмечает журнал. США в рейтинге Global Finance расположились почти посередине (всего в списке 128 государств) и заняли 65-е место с индексом 10,3. Это, как пояснили авторы материала, связано с тем, что риск «совершения насильственных преступлений» в США выше, чем в других развитых странах. В Соединенных Штатах, по их данным, более высокий уровень убийств, а это, в свою очередь, снижает уровень личной безопасности и защиты граждан.

Кроме того, из-за географического положения и размеров в США более высокий риск стихийных бедствий, замечает издание. Средние показатели в рейтинге среди экономически развитых стран, помимо Соединенных Штатов, по его информации, также продемонстрировала Япония (43-е место, 9,49 балла).

В противоположном конце списка, как правило, оказываются страны, которые подвержены угрозам по всем трем факторам риска. Эти страны часто являются развивающимися и расположены в районах с высокой возможностью стихийных бедствий, поясняют эксперты. Например, в таких странах, как Гватемала (15,81), Сальвадор (15,43) и Бангладеш (14,66), часто происходят землетрясения, отмечают они, подчеркивая, что слабое экономическое развитие в этих государствах также связано с меньшей личной безопасностью граждан.

Наиболее небезопасной страной мира Global Finance признал Филиппины (17,7). Они имеют низкие показатели в отношении мира, безопасности и распространенности стихийных бедствий, утверждают специалисты. Предпоследнюю строчку рейтинга занял Йемен (15,93). Такая оценка его безопасности связана с войной и голодом, поясняют эксперты, замечая, что в этой стране тем не менее низкий риск стихийных бедствий. Поэтому Филиппины занимают более низкое место в рейтинге, чем Йемен, несмотря на то, что последний является зоной военных действий.

Украина заняла 116-е место (13,91). Она, а также Россия (108-е место), как пишет Global Finance, стали «единственными европейскими странами», которые в рейтинге опустились ниже США. Показатели Украины эксперты объяснили продолжающимся на востоке страны с 2014 года военным конфликтом.