Войти
Гройсман поддержал Порошенко на выборах
позиция
Гройсман поддержал Порошенко на выборах
Порошенко назвал сроки подачи Украиной заявки на вступление в ЕС
евроинтеграция
Порошенко назвал сроки подачи Украиной заявки на вступление в ЕС

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

рейтинг
RSS

Украина на 116 месте в списке наиболее безопасных стран мира

479
Украина на 116 месте в списке наиболее безопасных стран мира

Финансовый журнал Global Finance составил рейтинг самых безопасных стран мира. Список опубликован на сайте издания. Самой безопасной страной, согласно ему, стала Исландия. Напротив, наименее безопасными государствами эксперты сочли Йемен и Филиппины.

Оценка составлялась по трем критериям: «война и мир», «личная безопасность граждан» и «риск стихийных бедствий». Исходя из них составлялся общий индекс (чем меньше, тем лучше), который демонстрирует «всестороннее представление о безопасности в каждой из стран», пояснили в Global Finance. Так, возглавившая рейтинг Исландия получила всего 6,16 балла. Следующая за ней Швейцария — 7,01. Замыкает тройку лидеров Финляндия с 7,04.

Помимо этих государств в десятку самых безопасных стран специалисты поместили Португалию (7,07 балла), Австрию (7,08), Норвегию (7,27), Катар (7,28), Сингапур (7,34) и Данию (7,41). Десятое и одиннадцатое места рейтинга между собой разделили Новая Зеландия и Канада: индекс безопасности этих стран — 7,42, считают эксперты.

В целом 16 из 20 самых безопасных стран находятся в Европе (исключения составляют Катар, Сингапур, Новая Зеландия и Канада), сделали вывод в Global Finance. Причиной этого специалисты сочли высокий уровень экономического развития в этих странах, который, по их мнению, «мало подвержен рискам военных конфликтов или преступности внутри страны». Последние два фактора авторы рейтинга называют «более контролируемыми, чем, например, риски стихийных бедствий, которые чаще всего определяются географически».

Однако и среди экономически развитых государств есть несколько исключений, отмечает журнал. США в рейтинге Global Finance расположились почти посередине (всего в списке 128 государств) и заняли 65-е место с индексом 10,3. Это, как пояснили авторы материала, связано с тем, что риск «совершения насильственных преступлений» в США выше, чем в других развитых странах. В Соединенных Штатах, по их данным, более высокий уровень убийств, а это, в свою очередь, снижает уровень личной безопасности и защиты граждан.

Кроме того, из-за географического положения и размеров в США более высокий риск стихийных бедствий, замечает издание. Средние показатели в рейтинге среди экономически развитых стран, помимо Соединенных Штатов, по его информации, также продемонстрировала Япония (43-е место, 9,49 балла).

В противоположном конце списка, как правило, оказываются страны, которые подвержены угрозам по всем трем факторам риска. Эти страны часто являются развивающимися и расположены в районах с высокой возможностью стихийных бедствий, поясняют эксперты. Например, в таких странах, как Гватемала (15,81), Сальвадор (15,43) и Бангладеш (14,66), часто происходят землетрясения, отмечают они, подчеркивая, что слабое экономическое развитие в этих государствах также связано с меньшей личной безопасностью граждан.

Наиболее небезопасной страной мира Global Finance признал Филиппины (17,7). Они имеют низкие показатели в отношении мира, безопасности и распространенности стихийных бедствий, утверждают специалисты. Предпоследнюю строчку рейтинга занял Йемен (15,93). Такая оценка его безопасности связана с войной и голодом, поясняют эксперты, замечая, что в этой стране тем не менее низкий риск стихийных бедствий. Поэтому Филиппины занимают более низкое место в рейтинге, чем Йемен, несмотря на то, что последний является зоной военных действий.

Читайте также: Нейросеть Google обыграла профессиональных игроков в StarCraft II: почему это важно

Украина заняла 116-е место (13,91). Она, а также Россия (108-е место), как пишет Global Finance, стали «единственными европейскими странами», которые в рейтинге опустились ниже США. Показатели Украины эксперты объяснили продолжающимся на востоке страны с 2014 года военным конфликтом.

безопасность, рейтинг
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 30 января 2019
Вторник, 29 января 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Живите на пределе!

В борьбе со всеми моими многочисленными проблемами, в работе над новыми привычками, в процессе написания книг и обучения других я обнаружил кое-что очень полезное для роста, обучения и познания. Я называю это «Правило предела». Вот оно: проводите большую часть времени на пределе возможностей. И это поможет вам значительно вырасти со временем.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Одиночество в... Давосе

Давос-2019. Живописные швейцарские виды за окном. И... сплошное безразличие всех. Мы явно вызываем сожаление. Не интерес, не соучастие, не желание дискутировать о будущем, но банальную такую жалость. Всего несколько лет назад нас реально считали самой крутой европейской «точкой роста». Очень многообещающей. Сейчас же нас откровенно стесняются и даже подчёркнуто игнорируют.
Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

И снова о госбанках

По состоянию на 01.12.2018 на государственные банки приходилось 55% чистых активов банковской системы и приблизительно 63% депозитов населения. Такая статистика ясно показывала, что госбанки по-прежнему могли оказывать определяющее влияние на банковскую систему Украины, и если не открыто надиктовывать условия для негосударственных банков, то, во всяком случае, устанавливать негласные правила игры на рынке.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016