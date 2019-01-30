Кабмин намерен выделить госшахтам 450 млн на оплату электроэнергии

Кабинет министров Украины может выделить 450 млн грн на обеспечение оплаты государственными угледобывающими предприятиями потребляемой в 2019 году электроэнергии.
Согласно проекту распоряжения Кабинета министров, текстом которого располагает агентство «Интерфакс-Украина», эти расходы будут покрыты из средств резервного фонда госбюджета.
Необходимость принятия решения связана с началом работы с 1 января 2019 года нового розничного рынка электроэнергии, согласно которому госшахты должны приобрести услуги по распределению электроэнергии. В то же время из-за накопившихся у угольщиков значительных долгов за потребленную электроэнергию отсутствуют желающие принять участие в процедурах продажи шахтам этих услуг.
В этой связи госшахты заключили договоры с поставщиком «последней надежды» в лице госпредприятия «Укринтерэнерго», но большинство из них продолжает не платить за потребляемую э/э, в связи с чем ГП предупредило их о приостановке электроснабжения.
Отключение шахт от электроснабжения приведет к снижению добычи угля и их подтоплению. Как следствие может возникнуть дефицит угля для работы ТЭС и ТЭЦ, ситуации техногенного характера и социальное напряжение.
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