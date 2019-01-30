Минздрав не намерен объявлять эпидемию кори в Украине

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Уляна Супрун заявляет, что Министерство здравоохранения не будет объявлять эпидемию кори.

«Мы не будем объявлять эпидемию», — сказала Ульяна Супрун журналистам после заседания Кабинета министров в среду, передает Интерфакс-Украина.

В то же время, по ее словам, важно расширить доступность граждан к вакцинам.

Кроме того, Супрун призвала всех вакцинироваться и в который раз подчеркнула безопасность вакцин.