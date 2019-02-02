Свыше 70 человек сдали документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Более 70 человек подали документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом в президенты страны. Об этом в субботу СМИ сообщили в пресс-службе Центризбиркома.
«Более 70 человек подали документы в ЦИК в кандидаты на пост президента Украины, 22 из них Центризбирком отказал, 28 выдали удостоверение кандидата», — отметили в ведомстве. По его данным, сегодня документы для регистрации предоставили еще более 10 человек.
В комиссии напомнили, что прием документов истекает вечером в воскресенье, 3 февраля.
Сейчас на рассмотрении ЦИК находятся документы более 20 кандидатов, в том числе действующего президента Петр Порошенко.
Выборы президента состоятся 31 марта. Эта кампания — уже рекордная по количеству претендентов на президентское кресло. На минувших досрочных выборах в 2014 году в кампании принимали участие 23 кандидата, в 2010 году было 18 желающих стать главой государства.
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