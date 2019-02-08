За пост президента в Украине будут бороться 44 кандидата

Рекордное за всю историю страны число кандидатов будут бороться за пост президента Украины, которые назначены на 31 марта. Такое право получили 44 человека, объявила в пятницу Центральная избирательная комиссия. Она утвердила итоговый список претендентов из тех, кто ранее подал заявки на регистрацию.

Это новый национальный рекорд по числу кандидатов за все годы независимости. Всего документы на регистрацию подавал 91 претендент, что тоже стало беспрецедентным за всю историю выборов в Украине. На прошлых, внеочередных, выборах, которые прошли в 2014 году после отстранения от власти президента Виктора Януковича, из 26 подавших документы зарегистрировались 23 кандидата.

А предыдущий рекорд был установлен за десять дет до этого. В 2004 году ЦИК допустил до выборов 24 кандидата из 26 претендентов.

Прием документов был завершен в минувшее воскресенье и, согласно действующему законодательству, у ЦИК было пять дней на то, чтобы решить, кого допустить до выборов, а кого оставить за бортом президентской гонки.