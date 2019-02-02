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«ЦИК отказала мне в регистрации по политическим мотивам», – Александр Соловьев

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«ЦИК отказала мне в регистрации по политическим мотивам», – Александр Соловьев

Сегодня, 2 февраля 2019 года, ЦИК отказалась регистрировать Александра Соловьёва кандидатом на пост президента Украины. Поводом для отказа послужила всего одна строка в программе «припинення вогню і початок переговорів з представниками самопроголошених республік, ЄС, США, РФ — протягом 1 тижня після інавгурації», истолкованная как «посягательство на территориальную целостность страны». Этот пункт программы предполагает исключительно описание шагов по скорейшему урегулированию конфликта на востоке страны и ведет к восстановлению территориальной целостности государства за счет возвращения под контроль Украины территорий ОРДЛО, сообщается на сайте политсилы.

«Политическая партия «РАЗУМНАЯ СИЛА», как и ее лидер Соловьев А.Н., в своих программных документах и заявлениях неоднократно указывали, что временно неподконтрольные территории Луганской и Донецкой области, а также аннексированный Крым, являются неотъемлемыми частями Украины.

Отказ ЦИК в регистрации Соловьеву является абсолютно безосновательным. Это сугубо политическое решение, направленное на недопущение участия в выборах независимого от власти и олигархата кандидата, способного составить реальную конкуренцию власти и ее техническим кандидатам. Власть готовится к тотальной фальсификации на выборах, исключая неудобных кандидатов уже на этапе регистрации.

В сентябре 2018 года делегация партии «РАЗУМНАЯ СИЛА» во главе с Александром Соловьевым посетила Луганск и провела встречу с гражданами Украины, проживающими на временно неподконтрольных территориях. В результате была составлена Народная декларация о мире, которую в последствии подписали более миллиона человек по всей Украине.

Действующая власть игнорирует миротворческие инициативы, которые идут снизу — от народа Украины. Решение ЦИК — это плевок в сторону всех граждан и избирателей нашей страны, которые хотят мира, порядка и благополучия.

Власть сама указала, кто настоящая оппозиция в Украине, не замаравшая себя междусобойчиками с властью, отстаивающая права народа Украины на мир и порядок в стране. Это и есть причина травли!

В судорожных попытках сохранить свои кресла, деньги и влияние провластные политики все чаще прибегают к грязным инструментам конкуренции, подло используя против оппонентов админресурс, спецслужбы и ультраправых уличных боевиков.

Несмотря на оказываемое силовиками давление, Александр Соловьев заявил, что повторно подаст заявление о выдвижении себя кандидатом на пост Президента Украины, не меняя при этом сути ключевых формулировок предвыборной программы. Партия «РАЗУМНАЯ СИЛА» и ее лидер последовательны в защите своих идеологических принципов, направленных на защиту интересов Украины и ее граждан. Нас не остановить в нашем стремлении к миру и порядку! Мы будем и впредь вскрывать факты узурпации власти и фальсификаций на выборах. Правда в том, что Украина достойна другой власти — честной, порядочной, эффективной и демократической.

Призываем всех здравомыслящих украинцев твердо определиться со своим выбором и в день голосования свободно и сознательно отдать свои голоса за кандидатов, которые декларируют мир и готовы сместить действующую власть по Закону. Не играйте с властью в игры, губящие страну и ее будущее! Приходите на выборы и голосуйте по совести и справедливости!», — отметили в партии.

Выборы-2019, Александр Соловьев, Разумная сила
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