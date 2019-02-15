В ЦИК объяснили войной ограничения в работе с Госреестром избирателей для кандидатов

Ограничения в работе с Государственным реестром избирателей для кандидатов на пост президента и политических партий были введены еще в 2015 году в связи с агрессией против Украины со стороны Российской Федерации и ответственные политики должны это понимать, отмечает глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук.
«Мы находимся в ситуации, когда на территории нашей страны продолжается война. И она имеет очень разные проявления, которые касаются информационной безопасности государства. Как только в нашей стране изменится ситуация, мы сможем себе позволить быть более беззаботными в отношении персональных данных наших граждан, и каждый ответственный политик должен это понимать», — сказала она на брифинге в пятницу, который был посвящен функционированию Госреестра избирателей.
Она указала, что порядок предоставления электронной копии базы данных Государственного реестра избирателей для осуществления политической партией публичного контроля над его ведением был утвержден постановлением ЦИК 5 ноября 2010 года.
13 января 2015 года постановлением ЦИК были внесены изменения, согласно которым просмотр электронной копии базы данных Госреестра избирателей осуществляется представителем политической партии в помещении ЦИК, где размещено специализированное автоматизированное рабочее место.
Слипачук сообщила, что за весь период функционирования Госреестра избирателей с 2009 года было выдано 20 копий его базы данных политическим партиям, 5 копий реестра — фракциям в Верховной Раде, 14 — кандидатам на пост президента Украины.
«То есть всего — 39. За весь этот период ни одного обращения от партий или кандидатов в президенты Украины в ЦИК о несоответствии записей об избирателях не было», — подчеркнула она.
Как сообщалось, кандидат в президенты Украины, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко безрезультатно судился с ЦИК из-за того, что комиссия разрешила ему работать с базой данных реестра избирателей только в помещении комиссии и с использованием ее оборудования.
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