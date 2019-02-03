Горбатюк опроверг заявление Луценко о завершении следствия по «делу Майдана»

Начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк опроверг заявление генпрокурора Юрия Луценко о завершении досудебного расследования по делу о расстрелах на Майдане в феврале 2014 года.
«Следствие еще не завершено», — цитирует его в воскресенье «Громадське». По словам Горбатюка, решение о завершении расследования принимает прокурор по делу, а не генеральный прокурор.
Луценко 1 февраля в эфире телеканала «Прямой» заявил, что досудебное расследование по делу об убийствах на Майдане завершено. Кроме того, он добавил, что более 160 человек являются подозреваемыми по данному делу, 50 из них уже находятся на скамье подсудимых.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016