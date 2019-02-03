Горбатюк опроверг заявление Луценко о завершении следствия по «делу Майдана»

Начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк опроверг заявление генпрокурора Юрия Луценко о завершении досудебного расследования по делу о расстрелах на Майдане в феврале 2014 года.

«Следствие еще не завершено», — цитирует его в воскресенье «Громадське». По словам Горбатюка, решение о завершении расследования принимает прокурор по делу, а не генеральный прокурор.

Луценко 1 февраля в эфире телеканала «Прямой» заявил, что досудебное расследование по делу об убийствах на Майдане завершено. Кроме того, он добавил, что более 160 человек являются подозреваемыми по данному делу, 50 из них уже находятся на скамье подсудимых.