Войти
Россия вслед за США приостанавливает участие в ДРСМД
дружба народов
Россия вслед за США приостанавливает участие в ДРСМД
Украина начнет консультации по зоне свободной торговли с Турцией
планы
Украина начнет консультации по зоне свободной торговли с Турцией

Читай
бесплатно!
Разделы

Технологии

соцсети
RSS

The Guardian: Как нас изменили 15 лет существования «Фейсбука»

579
The Guardian: Как нас изменили 15 лет существования «Фейсбука»

В 2004 году была создана социальная сеть, призванная соединять людей. Однако в эпоху «Фейсбука» произошел значимый перелом в традиционном человеческом поведении. Теперь, когда мы все больше времени проводим онлайн, не забыли ли мы, как находиться в одиночестве? Автор The Guardian задумывается о негативных влияниях соцсетей.

«Thefacebook — это онлайн-каталог, который связывает людей через социальные сети в колледжах. Мы создали Thefacebook для всеобщего использования в Гарвардском университете. Thefacebook можно использовать, чтобы: искать людей в своем университете; выяснять, кто посещает курсы вместе с вами; искать друзей ваших друзей; просматривать фотографии членов вашего сообщества».

4 февраля 2004 года это довольно корявое объявление ознаменовало собой запуск изобретения, которое было создано в общежитии Гарвардского университета студентом по имени Марк Цукерберг и которое должно было стать более совершенной версией фотоальбомов, куда обычно помещались фотографии студентов американских университетов с краткой информацией о них. Если рассматривать Thefacebook с выигрышных позиций 2019 года, эта социальная сеть кажется хорошо знакомой, но при этом странной. Страницы были всем известного оттенка синего цвета, а «друзья», несомненно, были центральным элементом того, что отображалось на странице. Однако внешний мир не находил на ней никакого отражения: единственными фотографиями были фотографии профиля пользователя, а постоянно меняющейся новостной ленты не было и в помине.

Все, что тогда предлагалось, было непосредственным образом связано с жизнью студентов — сначала в Гарвардском университете, потом в Колумбийском университете, Стэнфорде и Йеле. На первый взгляд в центре внимания были знакомства внутри кампуса и возможность отправлять друг другу «подмигивания», которые можно было интерпретировать по-разному, что лишь увеличивало удовольствие.

Но потом ситуация стала развиваться стремительно. К осени 2005 года этой социальной сетью пользовались уже 85% студентов американских колледжей, и 60% студентов посещали его ежедневно. По мере их погружения в Thefacebook эта соцсеть постепенно превращалась в отражение того социального соперничества, на котором основана вся американская система образования. Как пишет Дэвид Киркпатрик в своей книге «Эффект „Фейсбука“», пользователи нового сайта начали зацикливаться на совершенствовании своих профилей — не просто чтобы назначать свидания, но и чтобы сделать себя более привлекательным для потенциальных друзей. В результате сложилось несколько обязательных требований: «Найдите правильную фотографию профиля. Регулярно ее меняйте. Тщательно продумывайте то, как вы описываете свои интересы».

Как пишет Киркпатрик, очень скоро быть пользователем «Фейсбука» стало необходимостью, и это начало оказывать влияние на тот выбор, который студенты делали в реальном мире: «Поскольку были известны списки курсов, которые посещали студенты, некоторые из них начали выбирать такие курсы, которые позволяли им проецировать определенный образ. И многие выбирали курсы на основании того, кто, согласно информации на Thefacebook, будет посещать эти курсы вместе с ними».

Создавалось впечатление, что все играли какую-то роль, и цель заключалась в том, чтобы сыграть ее как можно лучше. В конце 2004 года у Thefacebook был уже миллион пользователей. В сентябре 2006 года, когда создатели этой соцсети переименовали ее в «Фейсбук», она уже вышла за границы кампусов и средней школы, став доступной для любого пользователя старше 13 лет, имевшего свой электронный почтовый ящик. Однако основной принцип остался прежним: пользователи должны были предлагать миру самую лучшую и самую лестную версию самих себя.

Спустя 15 лет после своего создания «Фейсбук» может похвастаться 2,2 миллиардами пользователей, Цукерберг — состоянием в 55 миллиардов долларов, а на этой неделе компания опубликовала информацию о своих рекордных доходах в размере 6,88 миллиарда долларов за последние три месяца 2018 года. Но одно мы знаем наверняка: во многом успех этой соцсети связан с тем, что люди лгут о себе в «Фейсбуке», как они лгут о себе в других соцсетях. В 2016 году аналитическая компания Custard провела опрос среди двух тысяч британцев, выяснив, что только 18% опрошенных утверждают, что их профиль в «Фейсбуке» является точным отражением их реальной жизни. 31% респондентов сказали, что тот их образ, который они предлагают в «Фейсбуке», «во многом соответствует реальности, но без скучных подробностей», а 14% признались, что в «Фейсбуке» они выглядят «гораздо более» социально активными, нежели в реальности. Очевидно, мужчины чаще готовы сознательно отклоняться от истины: 43% опрошенных мужчин признались, что они откровенно сфабриковали часть информации, представленной на их страничках.

Существует множество доказательств такого же ежедневного обмана в «Фейсбуке», на который идут женщины. Шесть лет назад аналитическая компания OnePoll выяснила, что треть опрошенных женщин признаются в «нечестности» в социальных сетях. Каждая четвертая призналась в том, что в соцсетях она лжет или преувеличивает информацию касательно ключевых аспектов своей жизни от одного до трех раз в месяц, а каждая десятая лжет в соцсетях более одного раза в неделю. Почти 30% женщин писали о том, что они чем-то занимаются, тогда как на самом деле они находились дома в одиночестве, а 20% лгут о своих занятиях в отпуске и о своей работе.

На первый взгляд все это не имеет особенно большого значения. Вполне возможно, это заложено в природе наших отношений с другими людьми — желание отчаянно работать над тем впечатлением, которое мы производим на других людей, и иногда скатываться к исполнению какой-то роли, что неизбежно ведет к лжи.

Однако в эпоху «Фейсбука» произошел значимый перелом в традиционном человеческом поведении. В прошлом мы могли регулярно делать паузу в исполнении той или иной роли и возвращаться к нашему личному истинному я. Теперь же, когда мы непрерывно смотрим в наши смартфоны и находимся в зависимости от всевозможных приложений, есть ли у нас возможность взять паузу?

Наряду с вмешательством России в выборы, фейковыми новостями, подходом «Фейсбука» к ксенофобским высказываниям и его неутолимой жаждой получить как можно больше личных данных, это, несомненно, является одним из наиболее пагубных эффектов, которые «Фейсбук» оказывает на нашу жизнь.

То, что инновации «Фейсбука» сделали с разрывом между нашей социальной и частной жизнью, подчеркивает множество аспектов, имеющих непосредственное отношение к истинному значению интимности и личного пространства, а также к сути того, что значит быть человеком: какие мы на самом деле в отсутствие внимания и оценок других людей, и знаем ли мы это?

Разрушение барьера между нашим публичным и личным «я» оказывает особенно сильное влияние на людей, переживающих такой период, когда само понимание своего «я» еще окончательно не сформировалась — я имею в виду тот сложный период жизни, который начинается с подростковых переживаний и заканчивается примерно в 25 лет (иногда позже). В этот период времени уровень чувствительности к настроениям сверстников крайне высок, а одержимость тем, что некоторые называют «социальным сравнением», очень глубока. Нам всем это хорошо известно: вы отчаянно стремитесь выполнять все требования той среды, в которой вы вращаетесь, чтобы казаться крутым, и любыми способами избегать насмешек. Важнее всего внешний вид. И одежда.

В своем трактате о господстве «Фейсбука» и «Гугл» под названием «Эпоха капитализма слежки» американский экономист Шошана Зубоф пишет о том, почему соцсети оказывают особенно токсичное воздействие именно на этом этапе жизни. «Социальные сети заложили основы новой эпохи интенсивности, глубины и вездесущности процессов социального сравнения, и это в первую очередь касается молодых людей, которые практически постоянно находятся онлайн в тот период жизни, когда собственная идентичность, голос и нравственная ответственность еще не до конца сформировались, — пишет она. — Действительно, нынешнее психологическое цунами социального сравнения, спровоцированное общением в соцсетях, не имеет прецедентов». Она называет этот опыт «жизнью в улье» и дает ему довольно жуткую характеристику: «это жизнь, которую вы вынуждены вести на глазах у других, потому что другой жизни не бывает, хотя это и причиняет боль».

Я хорошо помню, что значит быть 16-летним подростком, помню давление сверстников, насмешки и свое стремление быть похожим на крутых ребят. Мне было крайне необходимо каждый день возвращаться домой и проводить достаточно много времени в полном одиночестве, чтобы прийти в себя — именно в те ежедневные моменты уединения я постепенно начал осознавать, кто я на самом деле. Если бы мне сказали, что очень скоро некое вызывающее зависимость устройство будет транслировать оглушительный шум школы, заставляя меня играть роль перед моими сверстниками вплоть до момента погружения в ночной сон, я бы, наверное, закричал. Однако именно такой стала повседневная реальность для миллионов подростков, и мы уже знаем, какими будут последствия.

Согласно докладу, опубликованному на этой неделе Управлением по делам радио, телевидения и предприятий связи, у 70% подростков в возрасте от 12 до 15 лет есть профиль как минимум в одной социальной сети. Для возрастной категории 8-11 лет этот показатель составляет 18%. Как сообщает управление, содержание аккаунтов подростков «более тщательно подбирается таким образом, чтобы демонстрировать „идеального“ себя». Многие эксперты указывают на прямую связь между депрессией/ тревожностью и использованием соцсетей, которое нередко оборачивается онлайн-издевательствами или негативным самовосприятием, формирующимся в результате просмотра чужих профилей. Согласно исследованию Millennium Cohort Study, проведенному Институтом образования (в рамках этого исследования эксперты изучают поведение и опыт 19 тысяч человек, родившихся в начале 21 века), почти 40% девочек, проводящих в соцсетях более пяти часов в день, демонстрируют симптомы депрессии. Согласно результатам исследования, проведенного Королевским обществом здравоохранения (Royal Society for Public Health) в 2017 году, сами молодые люди признают, что крупные соцсети оказывают негативное влияние на их психологическое состояние — специалисты в области психического здоровья связывают это с нарастающим ощущением своего несовершенства и тревоги.

В ответ на это защитники «Фейсбука» могут заявить, что популярность этой платформы среди подростков снижается, поскольку молодые люди сегодня отдают предпочтение Snapchat и «Инстаграм». Однако миллионы молодых людей продолжают пользоваться «Фейсбуком», а «Инстаграм» принадлежит компании Цукерберга. Кроме того, «Фейсбук» стал первопроходцем на пути к слому поведенческих различий между детьми, подростками и взрослыми людьми: сегодня все пользователи соцсетей ведут себя как подростки и испытывают на себе одни и те же негативные эффекты чрезмерного использования соцсетей — и неважно, какой платформе они отдают предпочтение.

Другими словами, необходимость постоянно играть роль, непрерывное стремление получать одобрение и беспокойство о том, что могут подумать другие люди, — это, по сути, подростковое поведение, но сегодня миллионы взрослых людей ежеминутно демонстрируют такое поведение, в первую очередь посредством Фейсбука. В этом контексте 15-летие соцсети, изобретенной Марком Цукербергом, возможно, является подходящим моментом для того, чтобы сделать шаг назад и задуматься, не страдаем ли мы от глобальной вспышки коллективной задержки развития со всей той болью и ограничениями, которые она за собой влечет.

Я не часто пользуюсь «Фейсбуком», но я часто пишу в «Твиттере», и я знаю, что я злоупотребляю им и что это мешает многим людям. По тем же причинам я не уверен, что постоянно менять фотографии в своем профиле в «Фейсбуке» в стремлении собрать как можно больше односложных комментариев от друзей (вроде «Шикарно!») — это то поведение, которое кому-то приносит пользу и которое делает честь людям старше 25 лет. Нет никакой необходимости писать посты о том, что вы только что съели или что сделала ваша собака. Важнее всего то, что вне зависимости от нашего возраста нам всем нужны моменты тишины и погруженности в себя, когда мы можем осознать, что значит жить, и «Фейсбук» часто лишает нас этих моментов.

Это наглядно проявляется в том, как мы воспринимает творчество других людей. Джаз Монро, автор статьи, недавно опубликованной на одном сайте, посвященном музыке, блестяще выразил суть происходящего: «Когда мы отдаемся глубоким переживаниям искусства, это становится для нас редкой возможностью отгородиться от ежедневного потока банальностей и отвлекающих факторов, — написал он. — Когда вы заканчиваете читать великую книгу, вам нужно время, чтобы осмыслить ее. Но в этот момент гораздо легче проверить новости на своем смартфоне или написать в твиттере какое-нибудь глубокомысленное высказывание по поводу прочитанного».

Даже когда мы находимся в компании других людей, возникают минуты, когда нам нужно погрузиться в себя и получить удовольствие от глубоко личного момента трансцендентности. Небольшие концерты с живой музыкой в этом смысле являются хорошим примером. В этой связи мне на ум приходит песня Radiohead под названием Karma Police, которую Том Йорк поет а капелла в Гластонбери: «На мгновение я там потерялся». Но, как пишет Монро, в такие моменты смартфоны и установленные на них приложения фактически становятся «чужаками, вторгающимися к нам с тонной багажа». Он продолжает: «Небольшие концерты никогда не смогут противостоять устройству за 600 фунтов стерлингов, в котором заключен весь интернет. Это превращает радиоактивный сгусток социальной энергии в вашем кармане в культурную угрозу. Когда вы бросаете взгляд на его экран — возможно, бессознательно, от какой-то беспричинной скуки — свет, врывающийся в слабо освещенное помещение, замечают все. Помните, что не все в этот момент испытывают скуку».

Я часто спрашиваю себя, не являются ли соцсети и смартфоны главной причиной одного чрезвычайно раздражающего аспекта жизни в 21 веке — того, как люди неустанно болтают друг с другом во время музыкальных концертов, очевидно, не осознавая, что, если они молча сконцентрируются на том, что происходит на сцене, они проведут время гораздо лучше.

И на что именно отвлекаются эти люди, находясь в одиночестве или в компании других людей? Активность в соцсетях, по сути, сводится к непрекращающемуся соревнованию, где призами служат различные формы внимания — лайки, друзья, комментарии. Более того, «Фейсбук» превратился в главное средство человечества напоминать людям о тех волнующих и восхитительных вещах, которыми якобы занимаются другие, и внушить им мысль о том, что им необходимо делать то же самое. Хотя Кремниевая долина утверждает, что она помогает нам забывать о повседневных тревогах и формировать нового включенного в огромную сеть человека, популярность ее продуктов основана на таких аспектах человеческой психологии, которые являются примитивными и анималистическими.

В своей блестящей работе под названием «10 аргументов в пользу того, чтобы удались аккаунты в соцсетях прямо сейчас» пионер виртуальной реальности Джарон Лание емко описывает, что происходит, когда мы неустанно листаем страницы в соцсетях: «Глубокие механизмы в социальных отделах нашего мозга отслеживают наше социальное положение, заставляя нас испытывать страх перед тем, что мы можем отставать от других, подобно слабому животному, обреченному стать жертвой хищников в саванне».

Я помню, когда я последний раз испытывал такие чувства. Я испытывал их в школе, а затем в университете. Мне нравилось учиться и там, и там, но я также живо помню, что меня не покидало ощущение постоянного пребывания среди других или размышления о том, почему я не среди других. Подобно тому, как личное развитие знаменитых людей как будто останавливается в тот момент, когда они впервые попадают в объективы телекамер, «Фейсбук» и его воздействие всегда будут определяться обстоятельствами возникновения этой соцсети в Гарварде.

Читайте также: Государство как землевладелец: самый крупный и самый неэффективный агрохолдинг

«Фейсбук» превратил мир в одно огромное общежитие, где никогда не затихает шум, и где любой чувствительный человек всегда будет безуспешно искать место и время, чтобы побыть в тишине. Одним из аргументов против заявленной Цукербергом цели «сблизить мир» является тот факт, что человеческая природа требует время от времени находиться в одиночестве. Неужели всего за 15 лет мы успели забыть эту истину?

Источник

Facebook
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 2 февраля 2019
Пятница, 1 февраля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О процентной ставке и мейнстримных экономистах

НБУ оставил учетную ставку на прежнем уровне, что вызвало привычную негативную реакцию у профессиональных борцов за экономический рост и многих мейстримных экономистов. Однако, все несколько сложнее, чем они преподносят в своих аргументах.
Олег Устенко
Олег Устенко
экономист

О президентской кампании, рейтингах и социологии

Те отличия, которые есть в Украине в рейтинге кандидатов, замеряемых различными социологическими группами, свидетельствуют о том, что большая часть исследований проводится с грубейшими нарушениями. Губейшие нарушения при формировании выборки могут быть сделаны (а) умышленно либо (б) по незнанию и отсутствию образования. И, вероятнее всего, в Украине мы имеем дело с сознательным искажением результатов.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Почему Порошенко не повторит судьбу Януковича

Не секрет, что уровень доверия украинцев к такому государственному институту как президент стабильно низкий - «доверяют 16%, не доверяют - 70%, а показатели не меняются уже на протяжении 2-2,5 лет». Более того, стабильный личный рейтинг Петра Порошенко держится в пределах 6,3 - 8,9%, тогда как в почти пылающем ноябре/декабре 2013 рейтинг Виктора Януковича стабильно держался в районе 16,7 - 19,3%. И, тем не менее, Порошенко точно не повторит судьбу беглеца. Несмотря на их схожее раздражающее влияние на общественные настроения.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016