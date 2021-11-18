ОАСК отказался восстановить Горбатюка в Офисе генпрокурора

Окружной админсуд Киева отказался восстановить в должности начальника управления в Офисе генпрокурора Сергея Горбатюка, который до реформы занимал должность руководителя Управления спецрасследований ГПУ, которое расследовало дела Майдана.
Об этом Горбатюк сообщил в комментарии Укринформу.
«Сегодня судья отказалась удовлетворить мои исковые требования и восстановить меня в должности начальника управления в Офисе генпрокурора», — сказал он.
По словам Горбатюка, в четверг, 18 ноября, судья объявила только резолютивную часть, поэтому аргументы такого решения пока что неизвестны.
Бывший руководитель Управления спецрасследований намерен обжаловать это решение в Кассационном админсуде в составе Верховного Суда.
Напомним, Верховная Рада 19 сентября 2019 года приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры».
Реформа Генпрокуратуры началась с аттестации прокуроров ГПУ и охватывала проверку прокуроров и создание Офиса генерального прокурора.
Бывший начальник Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк не был допущен к переаттестации прокуроров осенью 2019 года, поскольку написал заявление несоответствующего содержания.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016