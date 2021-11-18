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ОАСК отказался восстановить Горбатюка в Офисе генпрокурора

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ОАСК отказался восстановить Горбатюка в Офисе генпрокурора

Окружной админсуд Киева отказался восстановить в должности начальника управления в Офисе генпрокурора Сергея Горбатюка, который до реформы занимал должность руководителя Управления спецрасследований ГПУ, которое расследовало дела Майдана.

Об этом Горбатюк сообщил в комментарии Укринформу.

«Сегодня судья отказалась удовлетворить мои исковые требования и восстановить меня в должности начальника управления в Офисе генпрокурора», — сказал он.

По словам Горбатюка, в четверг, 18 ноября, судья объявила только резолютивную часть, поэтому аргументы такого решения пока что неизвестны.

Бывший руководитель Управления спецрасследований намерен обжаловать это решение в Кассационном админсуде в составе Верховного Суда.

Напомним, Верховная Рада 19 сентября 2019 года приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры».

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Реформа Генпрокуратуры началась с аттестации прокуроров ГПУ и охватывала проверку прокуроров и создание Офиса генерального прокурора.

Бывший начальник Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк не был допущен к переаттестации прокуроров осенью 2019 года, поскольку написал заявление несоответствующего содержания.

Сергей Горбатюк, ОАСК
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