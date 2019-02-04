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У Порошенко создали сеть для покупки голосов на выборах

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У Порошенко создали сеть для покупки голосов на выборах

Стала известна схема, по которой Петр Порошенко планирует покупать голоса избирателей на выборах президента Украины 2019 года. Издание Infoscope выложило инструкции и полный пакет документов, которые получают «единомышленники» Порошенко на территории Западной Украины.

В Волынской области, в частности в Луцке в период с 28 января по 1 февраля, люди, которые ранее заполняли «анкету единомышленника», на свои почтовые адреса получили персональные письма, куда были вложены письмо-инструкция для единомышленника, информативное письмо (с уникальным номерным идентификатором) с описанием, номер агитатора, номер сектора ответственности с указанием названий улиц и адресов и указанием суммарного числа лиц проживающих на территории отведенного «сектора» (31 адрес — 68 человек, в конкретном примере).

Персональная ID-карта с QR-кодом — идентификатором агитатора

С помощью такой сети «единомышленников» можно скупать голоса на выборах, отмечает издание. По его данным схема выгдядит так:

Сначала была подготовлена команда агитаторов, которые предоставили свои личные данные (Ф.И.О., адрес прописки и проживания, паспортные данные и т.п.) в реестр штаба БПП. За это они получили пластиковую ID-карту, которую можно активировать с помощью смс-кода, и 500 гривен поощрения. Это уже становится гарантией того, что агитаторы наверняка проголосуют за Порошенко.

Далее согласно инструкции агитаторы общаются с жителями (потенциальными избирателями) на вверенной им территории Западной Украины. Главная задача агитатора — собрать еще как можно больше желающих предоставить свои персональные данные в реестр штаба, получить персональную пластиковую карточку и 400 гривен. За каждого нового «единомышленника» тот, кто его привел, получает дополнительные 100 грн, а если тот проголосует за Порошенко на выборах — еще 300 грн.

Каждый, кто записался в «команду» может тоже приводить людей. Таким образом, формируется целая сеть «единомышленников», которые за деньги не только проголосуют за действующего президента, но и сами подкупят еще несколько избирателей.

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Контроль за тем, чтобы купленный избиратель проголосовал за того, кого надо, осуществляется путем фотофиксации бюллетеня и ID-карты. Данные направляются в штаб. Благодаря реестру там автоматически подсчитываются суммы денежных вознаграждений каждому «единомышленнику».

Петр Порошенко, подкуп, Выборы-2019
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