Порошенко подписал закон о запрете гражданам РФ быть наблюдателями на выборах

Президент Петр Порошенко подписал закон, который запрещает гражданам Российской Федерации, а также лицам, предложенным Россией, быть наблюдателями на выборах главы украинского государства в марте 2019 года. Об этом говорится во вторник на сайте парламента.

«Возвращено с подписью президента», — указано на странице соответствующего закона.

Верховная рада Украины 7 февраля одобрила закон, согласно которому наблюдателем на президентских, парламентских или местных выборах не может быть «лицо, являющееся гражданином или подданным государства, признанного Верховной радой государством-агрессором или государством-оккупантом», а также «лицо, которое было предложено в качестве наблюдателя государством, которое Верховная рада признала государством-агрессором или государством-оккупантом».

Отметим, что действующий глава наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ Питер Тейлор заявдяд, что подход Украины относительно наблюдателей от Российской Федерации не отвечает принципам ОБСЕ. Спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер также заявил о необходимости допуска наблюдателей РФ на выборы главы государства.