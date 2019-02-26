Порошенко подписал закон о запрете гражданам РФ быть наблюдателями на выборах

Президент Петр Порошенко подписал закон, который запрещает гражданам Российской Федерации, а также лицам, предложенным Россией, быть наблюдателями на выборах главы украинского государства в марте 2019 года. Об этом говорится во вторник на сайте парламента.
«Возвращено с подписью президента», — указано на странице соответствующего закона.
Верховная рада Украины 7 февраля одобрила закон, согласно которому наблюдателем на президентских, парламентских или местных выборах не может быть «лицо, являющееся гражданином или подданным государства, признанного Верховной радой государством-агрессором или государством-оккупантом», а также «лицо, которое было предложено в качестве наблюдателя государством, которое Верховная рада признала государством-агрессором или государством-оккупантом».
Отметим, что действующий глава наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ Питер Тейлор заявдяд, что подход Украины относительно наблюдателей от Российской Федерации не отвечает принципам ОБСЕ. Спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер также заявил о необходимости допуска наблюдателей РФ на выборы главы государства.
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