Instagram объяснил, почему у пользователей пропадают подписчики

Руководство социальной сети Instagram работает над устранением неполадок, которые привели к тому, что некоторые пользователи потеряли часть подписчиков своей учетной записи. Об этом сообщается в среду на странице Instagram в Twitter.

«Мы в курсе проблемы, которая сейчас приводит к изменению числа подписчиков к аккаунту для некоторых пользователей. Мы работаем над тем, чтобы решить ее как можно скорее», — говорится в заявлении.

О проблемах с потерей подписчиков в Instagram также сообщают пользователи сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.