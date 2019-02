Apple запустит собственное новостное приложение

Корпорация Apple работает над созданием собственного новостного приложения, доступ к которому можно будет получить, оформив подписку. Как сообщают источники газеты The Wall Street Journal, сервис уже неофициально называют «новостной Netflix».

Согласно задумке, пользователи смогут без ограничения читать материалы от различных СМИ, в том числе платные. По информации газеты, подписка на сервис, который появится на базе приложения Apple News, будет стоить $10 в месяц. Однако позже цена может измениться.

Половину доходов от нового сервиса Apple собирается оставлять себе, а другую распределять среди поставщиков новостей. Размер финальных выплат СМИ будет зависеть от популярности их контента.

При этом компания не будет ни с кем делиться платежными данными и электронными адресами своих подписчиков.

Как отмечает The Wall Street Journal, некоторые крупные издательства, в том числе The New York Times и The Washington Post недовольны предложенными условиями, однако переговоры продолжаются.

Запуск приложения должен состояться в течение 2019 года. Источники газеты отмечают, что благодаря новому сервису Apple надеется восполнить доходы от падения продаж iPhone.