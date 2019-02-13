Владислав Мангер обвинил в организации нападения на Гандзюк генерала СБУ

Подозреваемый в организации убийства Екатерины Гандзюк председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер считает, что нападение на активистку стало следствием противостояния СБУ и полиции на Херсонщине.
Об этом он сказал 13 февраля на заседании суда, который избирает ему меру пресечения, сообащет УП.
Взяв слово, Мангер в очередной раз заявил, что «не был знаком с Гандзюк и не имел с ней конфликтов».
«Мне известно, что Екатерина действительно сотрудничала со Службой безопасности и находилась в прямом подчинении генерала СБУ Даниила Доценко», — сказал Мангер.
Он утверждает, что Доценко создал на территории области несколько уголовных группировок, которые занимались вырубкой леса, рэкетом и вымогательством и имел конфликт с полицией.
«Я считаю, что Даниил Доценко организовал нападение на Екатерину Гнадзюк с целью дискриминации органов полиции. Но после того (на что у нас есть неопровержимые доказательства) как результатом нападением стали очень тяжелые последствия, произошло ли физическое уничтожение Екатерины и использование этой трагедии в политических целях», — заявил Мангер.
Еще при этом Мангер утверждает, что Доценко в личной беседе с ним «неоднократно сообщал о своей личной ненависти к партии „Батькивщина“ и Юлие Владимировне Тимошенко».
Председатель Херсонского облсовета отметил, что считает выдвинутое подозрение в организации убийства активистки «политическим заказом» и сообщил, что боится за свою жизнь.
«Живым я следствию сегодня не нужен. Мое физическое уничтожение позволит сегодня закрыть это дело и найти.. назвать.. придумать виновного. Официально заявляю, что не собираюсь заканчивать жизнь самоубийством, и если со мной что-то случится, прошу рассматривать как убийство», — сказал Мангер.
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