Суд отклонил ходатайство защиты Мангера о переносе слушания дела Гандзюк из Херсона в Киев

Верховный суд отклонил ходатайство защитника председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера о направлении уголовного производства по обвинению его подзащитного в заказе убийства советницы мэра г.Херсон, активистки Екатерины Гандзюк из Киева в Херсон.

«4 августа 2020 года коллегия судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда оставила без удовлетворения ходатайство защитника главы Херсонского областного совета о направлении уголовного производства по обвинению этого чиновника и другого лица в заказе и организации нападения на советницу мэра г.Херсона из Печерского районного суда Киева в Херсонского городского суда Херсонской области», — сообщается на сайте Верховного суда.

В сообщении не указываются фамилии подозреваемого и жертвы, но из обстоятельств дела следует, что речь идет о Мангере и Гандзюк соответственно.

Кроме того, коллегия судей Кассационного уголовного суда не удовлетворила представление председателя Киевского апелляционного суда о направлении материалов этого уголовного производства из одного суда в другой в пределах юрисдикции различных апелляционных судов.

Как сообщалось, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой активистку Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. 4 ноября Гандзюк скончалась.

Фигуранты дела — председатель Херсонского облсовета Мангер, помощник народного депутата Игоря Павловского, экс-участник АТО Сергей Торбин и Алексей Левин (Москаленко) обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.27 (виды соучастия), п.п.4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

15 июня суд разрешил задержать Мангера для принудительного привода на заседание.

Правоохранители 16 июня доставили Мангера в Киев в Печерский районный суд, где судья начал рассмотрение ходатайства прокурора Офиса генерального прокурора об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

19 июня суд поместил Мангера под стражу до 28 июля без права внесения залога.

Судом признаны виновными и приговорены к лишению свободы пятеро непосредственных исполнителей нападения на Гандзюк.