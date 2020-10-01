Павловский подтвердил вину Мангера в заказе убийства Гандзюк

Помощник бывшего народного депутата Николая Паламарчука Игорь Павловский подтвердил вину председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера в заказе убийства активистки Екатерины Гандзюк, сообщает интернет-сообщество «Кто заказал Катю Гандзюк?».

«Он сообщил о том, что во время общения с Алексеем Левиным тот неоднократно упоминал, что именно „Николаевич“ заказал нападение на Катю. В августе 2018-го, когда арестовали „стрелочника“ Новикова, во время одной из бесед с Левиным Павловскому стало известно, что „Николаевич“ — это и есть Мангер», — говорится в сообщении, опубликованном в четверг по итогам судебного заседания с участием Павловского в Одессе.

Кроме того, Павловский заявил, что он и его дочь неоднократно получали угрозы от Мангера. «Именно поэтому 17 декабря 2019 он дал суда ложные показания о непричастности к убийству Кати Гандзюк Мангера и Левина», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что семью погибшей привлекли к участию в суде в Одессе в качестве потерпевших. Следующее заседание по этому делу состоится 16 октября в 9:30 в Приморском районном суде города Одессы.

Как сообщалось, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой активистку Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. 4 ноября Гандзюк скончалась.

Фигуранты дела — председатель Херсонского облсовета Мангер, помощник народного депутата Игоря Павловского, экс-участник АТО Сергей Торбин и Алексей Левин (Москаленко) обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.27, п.п.4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 (соучастие в умышленном убийстве) Уголовного кодекса Украины.

Судом признаны виновными и приговорены к лишению свободы пятеро непосредственных исполнителей нападения на Гандзюк.

12 августа Киевский апелляционный суд определил подсудность уголовного производства в отношении обвиняемых в организации нападения на активистку Гандзюк за Днепровским районным судом Киева. 20 августа этот суд арестовал Мангера и Левина на два месяца без права внесения залога.