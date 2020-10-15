Апелляционный суд оставил под стражей Мангера и Левина, проходящих по делу Гандзюк

Киевский апелляционный суд оставил под стражей обвиняемых по делу о гибели херсонской активистки Екатерины Гандзюк, — председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера и экс-помощника депутата Херсонского областного совета Алексея Левина.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда.

«15 октября 2020 года коллегия судей Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционные жалобы, поданные стороной защиты в интересах обвиняемых М. и Л. на постановление Днепровского районного суда города Киева от 20 августа 2020 года, которым обвиняемым М. и Л. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 18 октября 2020 года, без определения размера залога. По результатам апелляционного рассмотрения, решение Днепровского районного суда города Киева от 20 августа 2020 года оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты, представленные в интересах обвиняемых М. и Л. — без удовлетворения», — сообщили в суде.

Как сообщалось, 28 июля прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера и экс-помощника депутата Херсонского облсовета Алексея Левина за организацию нападения на Гандзюк.

Херсонскую активистку Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года облили серной кислотой аозле подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела женщины. Она перенесла несколько операций, но 4 ноября того же года умерла.

По подозрению в причастности к ее убийству были задержаны пять человек, а 12 ноября 2018 года стало известно об аресте Игоря Павловского — бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.

11 февраля 2019 года Генпрокуратура объявила председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Гандзюк. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выхода под залог в размере 2 млн 497 тыс. 300 гривень, который и был внесен.

6 июня 2019 года пятеро непосредственных исполнителей нападения были осуждены на сроки от 3 до 6,5 лет лишения свободы.

В январе 2020 года на территории Болгарии задержали за организацию нападения на Гандзюк Алексея Левина, помощника-консультанта депутата Херсонского облсовета.

16 марта Левина экстрадировали из Болгарии в Украину. По мнению следователей, Левин является ключевой фигурой, которая связывает исполнителей («группу Торбина») и заказчиков нападения на Гандзюк. Именно он подозревается в организации этого преступления, подстрекательстве к его выполнению, предоставлении информации, в частности, относительно места проживания Гандзюк. В марте суд продлил по 29 июля срок расследования дела против Левина.

27 апреля Офис генпрокурора и СБУ объявили о завершении следствия по делу об организации нападения на Гандзюк.

11 июня Мангеру вручили постановление о возобновлении предварительного расследования, а также ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

19 июня Печерский райсуд Киева арестовал Мангера без права внесения залога.