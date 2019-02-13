В Кривом Роге погибли два горняка

На шахте «Юбилейная» рудника «Сухая Балка» (Кривой Рог Днепропетровской обл.) погибли два горняка, сообщил глава Конфедерации свободных профсоюзов и независимого профсоюза угольщиков Михаил Волынец в Facebook.

«Сегодня на шахте „Юбилейная“ ЧАО „Сухая Балка“ погибли два горняка. Проводится расследование причин и последствий аварии», — написал он.

Шахта «Юбилейная» вместе с шахтой им. Фрунзе входит в состав рудника «Суха Балка» — одного из ведущих предприятий горнодобывающей отрасли в Украине. Специализируется на добыче железной руды подземным способом. На руднике работает около 3,5 тыс. чел.

Согласно госреестру собственников на 29 мая 2017 года, компании Kadish Limited (Кипр) принадлежит 99,419301% акций рудника в общем количестве акций (99,551255% в общем количестве голосующих акций).

Kadish Limited приобрела компания Berklemond Investments Ltd., входящая в группу DCH Александра Ярославского.