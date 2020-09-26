Руководство ПАО «Кривбассжелезрудком» сделало все возможное, чтобы выполнить требования шахтеров

Руководство ПАО «Кривбассжелезрудком» (Кривой Рог, Днепропетровская обл.) сделало все возможное, чтобы устранить причины и последствия, которые могут возникнуть в связи с пребыванием бастующих шахтеров, остающихся под землей после окончания рабочей смены, говорится в официальном заявлении предприятия.

Напомним, некоторые из работников шахт «Родина», «Октябрьская», «Гвардейская» и «Терновская», проводят акции протеста и требуют повышения заработной платы.

«Опираясь на реальные финансовые возможности, администрация ПАО «Кривбассжелезрудком» повысила размеры тарифных ставок и окладов на 10-25% в зависимости от профессий. Также был дополнен список профессий работников, которым повышаются тарифные ставки и должностные оклады на 25%. Дополнительно предложили повышение размеров тарифных ставок и окладов всем работникам предприятия на 10% с 01.10.2020», – сообщается в заявлении правления ПАО «Кривбассжелезрудком» (КЖРК).

В документе уточняется, что с самого начала акции протеста руководство предприятия принимало все возможные меры для разрешения ситуации, несмотря на то, что требования шахтеров были заведомо невыполнимыми.

С целью снятия напряженности и недопущения нарушений трудовых прав коллектива предприятия правление КЖРК проводило неоднократные переговоры с представителями бастующих, предлагало различные варианты повышения заработной платы, подготовило и подписало Меморандум о взаимопонимании и выполнении встречных требований между администрацией и работниками КЖРК, направленных на устранение причин и последствий, которые могут возникнуть в связи с пребыванием горняков под землей после окончания рабочей смены.

Администрация комбината инициировала переговоры с работниками, которые остаются в шахтах, однако они отказываются подняться на поверхность для проведения переговоров. Правление также обращалось ко всем компетентным государственным регулирующим органам и профсоюзам с просьбой посодействовать тому, чтобы вывести людей на поверхность, но и это не привело к какому-либо результату.

Администрация подчеркивает, что в течение трех недель производственные мощности КЖРК остаются незаконно блокированными. При этом в нынешних условиях оставаться в шахтах опасно для жизни и здоровья протестующих. Также дальнейшее блокирование производства может негативно повлиять на окружающую среду и привести к выходу из строя оборудования и убыткам предприятия.

В результате администрация КЖРК вынуждена объявить о начале процедуры остановки всех структурных подразделений предприятия и вывода всех коллективов в простой, говорится в заявлении. Соответствующие приказы ПАО «Кривбассжелезрудком» будут доведены до работников и профсоюзов в установленном порядке.

Также правление вынуждено обратиться в правоохранительные органы с просьбой в рамках действующего законодательства и предоставленных им полномочий принудительно прекратить нарушение законодательства, блокирующее производственный процесс и имущество предприятия, а также дать правовую оценку действиям лиц, проводящих противоправную деятельность по отношению к предприятию или подстрекают к противоправной деятельности.

В заявлении подчеркивается, что администрация КЖРК не отказывается от дальнейших переговоров с протестующими, но готова проводить их исключительно тогда, когда все они поднимутся на поверхность. В этом случае руководство предприятия готово обсуждать требования шахтеров и искать компромисс там, где это будет возможным.