Подземную акцию протеста в Кривом Роге продолжает 21 шахтер

На шахте «Октябрьская» Криворожского железорудного комбината акцию протеста под землей продолжает 21 работник.

Об этом председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец сообщил в Фейсбуке.

«37-е сутки продолжается подземный протест на Криворожском железорудном комбинате. 21 работник шахты „Октябрьская“ (19 горняков и 2 сигналиста) остаются в подземных условиях», — написал он.

Волынец добавил, что на 16 октября анонсирован суд, где КЖРК выступает истцом, а протестующие — ответчиками. В то же время каковы исковые требования, он не уточнил.

Напомним, протесты шахтеров в Кривом Роге начались 3 сентября. По состоянию на утро 8 сентября, в подземном протесте участвовали 393 работника шахт Криворожского железорудного комбината.

Администрация КЖРК настаивает, что требования в части повышения зарплат на 10 и 25 процентов вступят в силу с момента, когда на поверхность поднимутся все забастовщики.

Вечером 25 сентября протестующие шахт «Терновская» и «Гвардейская» в полном составе поднялись на поверхность. 29 сентября на поверхность поднялись протестующие шахты «Батькивщина».