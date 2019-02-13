Гриценко предложил Садовому решить, кто из них снимет кандидатуру

Кандидат на пост президента Украины, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко заявляет, что общается с другим кандидатом в президенты — городским головой Львова, лидером «Объединения «Самопомич» Андреем Садовым — о возможном объединении накануне выборов, конфликтов между ними нет.

«У нас был разговор с Садовым, как, исходя из нынешней ситуации, двум командам сделать, чтобы был победный вариант и на президентских, и на парламентских, и на местных выборах, чтобы изменить страну. Мы в контакте, конфликтов между нами нет», — сказал он в программе Drozdov на телеканале ZIK, сообщает пресс-служба «Гражданской позиции».

По словам Гриценко, во время разговора с Садовым он предложил в конце февраля, с учетом поддержки, чтобы кто-то из них снял свою кандидатуру в пользу другого.

«Я сказал: если мы видим, что у вас реальный шанс победить, а у меня нет, я не буду „лежачим полицейским“. Если наоборот, то давайте наоборот. Тогда это будет честно. Мы ищем решение, до конца февраля этот вопрос открыт», — добавил лидер «Гражданской позиции».