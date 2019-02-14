Актер Бенедикт Камбербэтч сыграет сатану в экранизации книги «Благие знамения» Нила Геймана и Терри Пратчетта. Об этом сообщил журнал Variety.
«Камбербэтч будет гигантским анимированным сатаной 400 футов ростом», — рассказал изданию Гейман, который выступит продюсером и сценаристом проекта. Он добавил, что звезда «Шерлока» появится в шестой серии сериала.
Роль Бога сыграет актриса Фрэнсис МакДорманд. Также в экранизации появятся актеры Джек Уайтхолл, Майкл МакКин, Миранда Ричардсон, Джон Хэмм и Ник Офферман.
Над сериалом, все шесть эпизодов которого выйдут 31 мая, совместно работают студии BBC и Amazon.
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