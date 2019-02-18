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Депутатов Европарламента не пустили в Венесуэлу

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Депутатов Европарламента не пустили в Венесуэлу

Членов делегации Европарламента, которых в Венесуэлу пригласил провозгласивший себя президентом Хуан Гуайдо, не пустили в страну по приказу действующего президента Николаса Мадуро. Об этом на своей странице в Twitter написал участник делегации, представитель испанской Народной партии Эстебан Понс.

«Внимание: у нас забрали наши паспорта, и пограничники выгоняют нас из Венесуэлы. Они плохо к нам относятся, и их единственное объяснение — это то, что Мадуро не хочет, чтобы мы были здесь», — написал Понс. Он подчеркнул, что депутаты в любом случае скоро вернутся в «свободную Венесуэлу».

При этом глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса в Twitter пояснил, что власти страны еще за несколько дней до приезда предупредили депутатов Европарламента о том, что они не смогут въехать в страну.

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Европарламент, как и США, Канада и большинство стран Латинской Америки, публично поддержал лидера оппозиции и главу парламента Хуана Гуайдо. В Венесуэле делегация Европарламента из шести человек должна была провести встречу с Гуайдо и послами европейских стран.

Венесуэла, Европарламент, Хуан Гуайдо
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