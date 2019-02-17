В Киеве за деньги собрали людей на «митинг против проплаченных митингов» и не заплатили

В Киеве на Контрактовую площадь около тысячи человек за деньги вышли на митинг против проплаченных митингов. Как сообщает политолог Юрий Романенко на своей странице в Facebook, неизвестные организаторы пообещали людям по 130-150 гривен за два часа и в итоге не заплатили.
«Обещали по 130-150 грн за два часа. Стояли с 10 часов на Контрактовой до 12, а потом узнали, что их кинули», — сообщил политолог.
«Наверное, это правильно. Ибо большое лицемерие политиков покоится на маленьком лицемерии таких людей, которые потом выбирают лицемерных политиков. Получаем замкнутый круг», — добавил Романенко.
Напомним, что это не первый подобный случай. 13 февраля в Харькове прошел фейковый митинг в поддержку «кандидата» в президенты — одного из самых кровавых маньяков прошлого века Анатолия Оноприенко. Как оказалась, фейковый митинг организовали журналисты местного издания 057.
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