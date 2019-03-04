Гуайдо видит три сценария, при которых Мадуро уйдет с поста президента Венесуэлы

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы, видит три сценария, при которых действующий глава государства Николас Мадуро может покинуть свой пост. Об этом он рассказал в интервью газете The Washington Post, опубликованном в понедельник.

Политику был задан вопрос, видит ли он варианты развития событий, при которых Мадуро покинет свой пост без применения силы. «Мы в Венесуэле уже перепробовали все возможное: мы выходим на протесты, мы используем все возможности для мирного перехода власти. И в настоящее время я вижу три сценария», — ответил он.

Первый сценарий, по его мнению, заключается в проведении «свободных и честных выборов», второй — его Гуайдо назвал наименее вероятным в сложившейся ситуации — подразумевает «своего рода переход власти, но с частичным сохранением нынешнего режима». «Наконец, есть вариант, при котором военные могут перейти на сторону конституции, на сторону Гуайдо и на сторону сопротивления, и это сможет остановить узурпацию власти», — полагает оппозиционер.

Собеседник Гуайдо в ответ на последнюю реплику поинтересовалась, идет ли в данном случае речь про военный переворот. «Верно, но военные переходят на сторону конституции, так что это не военный переворот. Это прекращение узурпации власти», — ответил политик.

23 января Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство европейских стран. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. В его поддержку высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.