Гуайдо вернулся в Венесуэлу

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в понедельник сообщил о своем возвращении в Каракас. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Уже на нашей любимой земле! Венесуэла, мы только что прошли миграционный контроль и выезжаем к нашему городу», — написал он.

По данным журналиста телекомпании Univision Элианхелики Гонсалес, Гуайдо прибыл в Каракас рейсом авиакомпании Copa из Панамы.

Ранее Верховный суд Венесуэлы запретил Гуайдо выезжать из страны, однако ему удалось сбежать. 22 февраля он прибыл в приграничный колумбийский город Кукута, где находится центр распределения гуманитарной помощи для жителей Боливарианской Республики. В течение недели он посетил Колумбию, Бразилию, Парагвай, Аргентину и Эквадор.

В среду парламент Венесуэлы, контролируемый оппозицией, разрешил Гуайдо находиться за пределами республики «более пяти дней с 23 февраля».