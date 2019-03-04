Гуайдо вернулся в Венесуэлу

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в понедельник сообщил о своем возвращении в Каракас. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Уже на нашей любимой земле! Венесуэла, мы только что прошли миграционный контроль и выезжаем к нашему городу», — написал он.
По данным журналиста телекомпании Univision Элианхелики Гонсалес, Гуайдо прибыл в Каракас рейсом авиакомпании Copa из Панамы.
Ранее Верховный суд Венесуэлы запретил Гуайдо выезжать из страны, однако ему удалось сбежать. 22 февраля он прибыл в приграничный колумбийский город Кукута, где находится центр распределения гуманитарной помощи для жителей Боливарианской Республики. В течение недели он посетил Колумбию, Бразилию, Парагвай, Аргентину и Эквадор.
В среду парламент Венесуэлы, контролируемый оппозицией, разрешил Гуайдо находиться за пределами республики «более пяти дней с 23 февраля».
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