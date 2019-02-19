В Молдову не пустили съемочные группы российских телеканалов

Пограничная полиция Молдовы отказала во въезде в республику съемочным группам каналов НТВ и «Россия1», которые якобы планировали взять интервью у президента республики Игоря Додона. Об этом сообщает во вторник пресс-служба администрации президента.
«Власти в очередной раз запретили въезд в Республику Молдова двум съемочным группам российских телеканалов НТВ и „Россия1“, которые намеревались взять интервью у президента РМ Игоря Додона. Мы решительно осуждаем подобные действия и расцениваем их как новый вызов со стороны власти по отношению к нашему партнеру — Российской Федерации, как явное ограничение доступа журналистов к информации», — говорится в сообщении.
В свою очередь глава пресс-службы пограничной полиции Раиса Новицки заявила СМИ, что съемочные группы были депортированы, так как не отвечали условиям прохождения границы.
«Этим лицам было отказано во въезде в Республику Молдова, так как они не указали цель визита и не отвечали условиям прохождения границы», — сказала Новицки. Она отметила, что сотрудников полиции не информировали, что к президенту едут журналисты РФ.
Представитель полиции уточнила, что двух журналистов НТВ отправили обратным самолетом в Москву еще 18 февраля, а 19 февраля было отказано во въезде еще трем журналистам телеканала «Россия-1», которые также были депортированы.
Ранее пограничная полиция Молдовы неоднократно отказывала во въезде в республику российским артистам, политологам, общественным деятелям и журналистам, среди которых были представители НТВ, РЕН ТВ, LifeNews и других СМИ.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016