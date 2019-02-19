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В Молдову не пустили съемочные группы российских телеканалов

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Пограничная полиция Молдовы отказала во въезде в республику съемочным группам каналов НТВ и «Россия1», которые якобы планировали взять интервью у президента республики Игоря Додона. Об этом сообщает во вторник пресс-служба администрации президента.

«Власти в очередной раз запретили въезд в Республику Молдова двум съемочным группам российских телеканалов НТВ и „Россия1“, которые намеревались взять интервью у президента РМ Игоря Додона. Мы решительно осуждаем подобные действия и расцениваем их как новый вызов со стороны власти по отношению к нашему партнеру — Российской Федерации, как явное ограничение доступа журналистов к информации», — говорится в сообщении.

В свою очередь глава пресс-службы пограничной полиции Раиса Новицки заявила СМИ, что съемочные группы были депортированы, так как не отвечали условиям прохождения границы.

«Этим лицам было отказано во въезде в Республику Молдова, так как они не указали цель визита и не отвечали условиям прохождения границы», — сказала Новицки. Она отметила, что сотрудников полиции не информировали, что к президенту едут журналисты РФ.

Представитель полиции уточнила, что двух журналистов НТВ отправили обратным самолетом в Москву еще 18 февраля, а 19 февраля было отказано во въезде еще трем журналистам телеканала «Россия-1», которые также были депортированы.

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Ранее пограничная полиция Молдовы неоднократно отказывала во въезде в республику российским артистам, политологам, общественным деятелям и журналистам, среди которых были представители НТВ, РЕН ТВ, LifeNews и других СМИ.

СМИ, Молдова, НТВ, Россия1
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Вторник, 19 февраля 2019
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