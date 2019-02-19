Как Европа бросает вызов США ради сделки с Ираном

Первый в своем роде крупный проект по дедолларизации международной торговли готов к проверке на практике. И запускают его не какие-то заклятые враги Вашингтона, а его ближайшие друзья и союзники — Лондон, Берлин и Париж.

Речь идет о так называемом механизме поддержки торговых обменов (Instrument for Supporting Trade Exchanges, INSTEX), о создании которого эта «евротройка» объявила в конце января. Поддерживать предполагается торговые обмены с Ираном — в обход американских экстерриториальных санкций, которые продолжают ужесточаться после выхода США в мае прошлого года из Совместного всеобъемлющего плана действий с Тегераном.

СВПД — это сделка, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Ирана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. Участники соглашения — Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция — не одобряют решение Вашингтона об отказе от общих договоренностей, а, наоборот, пытаются их спасти.

Именно это вынуждает теперь «евротройку», по сути, бросать вызов доллару. Ведь INSTEX — это и есть дедолларизация. Доллары для сделок с Ираном использовать заведомо нельзя, поскольку любая долларовая проводка через корсчет будет немедленно заморожена.

Параметры определены

Пока новый механизм еще не запущен. Однако инкорпорирование новой структуры состоялось. Капитал выкуплен тремя государствами.

Кроме того, уже определены основные параметры функционирования INSTEX и назначены управляющие во главе с немецким банкиром Пером Фишером. По свидетельству германской государственной медиакомпании Deutsche Welle, базироваться новая организация будет в Париже, а британцы будут возглавлять в ней наблюдательный совет.

При этом иранцам выдвинуто требование создать для работы с INSTEX аналогичную структуру, без которой якобы не обойтись. Тегеран не очень понимает, зачем нужна подобная зеркальность, но, судя по всему, требование выполнит, поскольку вынужден подстраиваться под партнеров.

Когда конкретно новый механизм начнет работать, пока непонятно. Но поскольку участники СВПД в начале марта собираются в очередной раз «сверять часы», можно предположить, что тогда и будет дана отмашка.

Известно также, что первые два-три месяца INSTEX в любом случае будет функционировать в пилотном режиме. На протяжении этого «испытательного срока» будет производиться проверка и доводка новой системы перед ее окончательным и полным «вводом в эксплуатацию». В частности, в этот период обслуживаемые сделки предполагается ограничить поставками в Иран продовольствия, медикаментов и медицинского оборудования, т. е. товаров, для которых и сейчас в санкционном режиме делаются исключения.

Американские угрозы

Понятно, что в Вашингтоне планы создания нового механизма международной торговли не только в обход санкций, но и в обход доллара, приняты в штыки.

Госдепартамент США распространил заявление с предупреждением о том, что нарушение режима американских санкций против Ирана чревато «суровыми последствиями, которые могут включать лишение доступа к американской финансовой системе и способности вести бизнес с США или американскими компаниями». Документ был растиражирован посольствами США в Европе.

На днях в речи на мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Майкл Пенс в очередной раз обрушился с нападками на иранское руководство и заявил, что, по мнению Вашингтона, его европейским партнерам «пора перестать подрывать санкции США», «пора стать плечом к плечу» с Америкой и ее «друзьями и союзниками в регионе», «пора выйти из иранской ядерной сделки и присоединиться к экономическому и дипломатическому нажиму» на Тегеран.

Другое дело, европейцам, включая устроителей традиционного мюнхенского форума, менторский тон заокеанского гостя пришелся не по вкусу. В чем Берлин видит свои интересы, объяснила в собственной речи канцлер Германии Ангела Меркель. А немецкая пресса писала, что европейцы «не могут аплодировать» человеку, который «раздает им указания» и «каждой своей фразой восхваляет» малопопулярного в Старом Свете Дональда Трампа.

Конечно, немалую часть бизнеса, особенно транснационального, американские угрозы отпугивают. Но при этом специалисты исходят из того, что в Европе хватает и компаний — прежде всего, не завязанных на американский рынок, — которые ради торговли и бизнеса с Ираном могут этими угрозами и пренебречь. Не имея перспектив на американском рынке и будучи в достаточной мере защищенными блокирующим регламентом Евросоюза, они с помощью механизма INSTEX получат возможность это осуществлять.

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