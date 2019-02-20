В СБУ жалуются, что Мангер отказывается давать показания по делу Гандзюк

В Службе безопасности Украины информируют, что председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер, подозреваемый в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк, несмотря на неоднократные заявления о готовности давать показания следствию, уже дважды во время проведения допросов отказался их давать.
Как напоминает пресс-центр СБ Украины на своей странице в соцсети Фейсбук в среду, в ходе судебного заседания Мангер неоднократно подчеркивал готовность предоставить показания следствию по поводу предъявленного ему подозрения в совершении организации убийства Екатерины Гандзюк, а также выдвинутой им версии о якобы причастности к этому преступлению сотрудника спецслужбы Даниила Доценко, а также пройти экспертное исследование с использованием компьютерного полиграфа.
«Однако, 15 февраля 2019 гожа во время проведения допроса в качестве подозреваемого Мангера, последний никаких показаний не давал, воспользовавшись положениями ст.63 Конституции Украины. Более того, 20 февраля 2019 на предложение следователя дать показания по поводу подозрения Мангер, ссылаясь на надуманные, по мнению органа досудебного расследования, поводы, повторно отказался их давать», — сообщает пресс-центр СБУ.
В спецслужбе считают, что такая позиция Мангера противоречит сделанным им заявлениям во время судебного разбирательства и «свидетельствует о нежелании подозреваемого способствовать установлению истины в уголовном производстве и сознательном уклонении от участия в экспертном исследовании с использованием компьютерного полиграфа».
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