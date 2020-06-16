Мангера принудительно доставили в Киев на суд

Служба безопасности Украины принудительно доставила в Киев на судебное заседания председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, который подозревается в заказе нападения на исполняющую обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк.
Об этом Українським Новинам сообщили в суде.
«Его доставили в суд», — сказал сотрудник.
При этом представителей СМИ не пускают в суд из-за карантина.
На данный момент известно, что защита Мангера заявила отвод суду, который рассматривает ужесточение меры пресечения.
Офис генпрокурора просит суд взять его под стражу без альтернативы внесения залога.
В то же время, пока судьи удалились решать вопрос отвода, Мангер покинул здание суда.
Напомним, что суд разрешил принудительный привод Мангера для избрания меры пресечения в виде ареста, а 16 июня СБУ задержала главу Херсонского облсовета Мангера и начала процесс его доставки их Херсонской больницы в киевский суд.
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова объясняет завершение дела о нападении на Гандзюк получением достаточных доказательств для подтверждения в суде виновности заказчиков и организаторов нападения, а именно председателя Херсонского облсовета Мангера и криминального авторитета Алексея Левина.
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