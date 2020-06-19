Подозреваемого в деле Гандзюк Мангера суд арестовал без права на залог

Печерский суд взял под стражу без права на залог до 28 июля председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, подозреваемого в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк, передает «Громадське».

По информации издания, прокуроры по делу Андрей Синюк и Ярослав Ущапивский заявляли, что после открытия Мангер оказывал давление на свидетелей по делу. В частности, рассказывают прокуроры, он делал это не лично, а через других лиц. Речь идет об угрозах во время звонков, в бумажных письмах и во время встреч.

Сам Мангер назвал это ложью, а подозрение против себя — сфальсифицированным.

В свою очередь, адвокат Мангера Дмитрий Ильченко подтвердил арест главы Херсонского облсовета. По его информации, защита намерена подавать апелляцию и обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

«Те, кто считают, что мы тянули время — нет. Мы получали прямые доказательства того, что прокуратура заставляла Павловского и Пилипенко дать показания о том, что им угрожал Мангер. Мы предоставили. Но суд их просто не принял», — написал Ильченко на своей странице в Фейсбук.

Как сообщалось, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой активистку Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. 4 ноября Гандзюк скончалась.

Фигуранты дела — председатель Херсонского облсовета Мангер, помощник народного депутата Игоря Павловского, экс-участник АТО Сергей Торбин и Алексея Левин (Москаленко) обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.27 (виды соучастия), п.п.4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.