Почему из Украины уезжают те, кто стоял на Майдане?

Они приносили шины, строили баррикады, готовили бутерброды, стримили и снимали. Выходили на Майдан, чтобы изменить жизнь в Украине, а затем изменили собственную, уехав из нее.

ВВС News Украина поговорила с несколькими людьми, которые были активными участниками протестов в 2013-2014 годах, а затем мигрировали из Украины.

Журналисты попросили их поделиться воспоминаниями о той зиме, а также спросили, движется ли, по их мнению, страна в том направлении, которого они хотели, выйдя на Майдан? А также о том, чего им не хватало в Украине, что может заставить их вернуться.

«Не как у Стефаника»

Алена Мельник. Киев — Стокгольм

Помню, что в первую ночь, сразу после избиения студентов на Майдане, начала писать хронику на английском, не слишком понимая, для чего. Но ее внезапно подхватила «Украинская правда», страницу открывали тысячи человек. Тогда казалось очень важным рассказывать о состоянии дел людям за рубежом. А дальше, видимо, мои воспоминания — как у всех остальных: ходила делать бутерброды, привозила грелки и продукты, оставалась ночевать в дни, когда казалось важным количество людей.

Думаю, как и многие другие на Майдане, я не имела четкого представления, чего именно хочу в будущем — скорее просто понимала, что тогдашнее положение вещей дальше продолжаться не может. Мне кажется, одно из крупнейших достижений Майдана — ощущение субъектности, понимание, что мы имеем право и можем действовать.

В 2016 году получила шведскую правительственную стипендию и уехала получать свой второй диплом магистра. Всегда хотела пожить за границей, интересовалась Швецией. Когда узнала о стипендии — решила окончательно.

Сейчас работаю в Стокгольме консультантом по коммуникациям в области международной помощи, с правительственными и общественными организациями.

Я из маленького города, поэтому очень сильно замечаю диспропорцию в развитии, когда разговариваю с родителями.

Достижения, которыми хвастаются политики и активисты в Facebook, хорошо заметны в столице, особенно с дивана нового модного заведения. В райцентрах, а тем более селах, изменения или не происходят вообще, либо профанируются. Также очень пугает состояние дел с атаками на активистов и срывы мероприятий.

Если сравнивать со Швецией, в Украине в первую очередь не хватает культуры менеджмента, уважения к времени и достоинству работников, ощущения, что мой начальник — представитель моих интересов и человек, который уважает мое профессиональное мнение. А еще — равного положения для мужчин и женщин, свободы от «настоящая женщина должна», «нужно скорее рожать» и стереотипы о «слабом поле».

Не думаю, что развитие событий в Украине может повлиять на мое решение о возвращении. Во время учебы поняла, что эмиграция — это уже давно не как у Стефаника, со страданием и прощанием навсегда. Мигрируют и ищут новые интересные опыты граждане разных стран, богатых и развитых в том числе.

Быть здесь и там

Мария Пономарева. Киев — Амстердам

Мое участие в Майдане было довольно посредственным, киевским. Я присоединялась к значительному — как вече 1 декабря или акция 19 января, когда люди вышли с кастрюлями на головах.

В 2013-м я закончила обучение на режиссуре в КНУТКТ и во время Майдана в декабре снимала видео вместе с «Вавилон 13». На Майдане только начинали строить баррикады, и мы сделали короткую работу о том, как люди ночью поют гимн.

А в январе уже стало страшновато быть близко к основным событиям, особенно на Грушевского. Сейчас даже немного жаль — наверное, я могла бы в больницы ездить, бутерброды носить.

«Революция достоинства», как по мне, изменила мировосприятие людей в Украине и за ее пределами. У меня больше никогда не переспрашивают, не из России ли я — все теперь понимают, что есть разные страны. Сами мы начали понимать, что моя хата не с краю. Начался диалог в обществе. Лед тронулся.

Еще до Майдана я начала искать себе магистратуру за рубежом. В январе подала документы, а в марте, когда мы были на съемках у одного из участников самообороны дома под Киевом, мне позвонили из Нидерландской киноакадемии и сообщили, что меня приняли. Я тогда была на диете, но на радостях даже съела торт, которым угощал герой фильма.

В 2016-м я закончила обучение и устроилась на работу в Нидерландах. Сейчас работаю режиссером и видеопродюсером.

Одна из вещей, которые держат меня здесь, это социальная защита. Возможностей делать то, что ты умеешь, фултайм (или иметь мощный фриланс) как режиссер кино и стабильно зарабатывать на жизнь дома пока не много. Просто потому, что наша киноиндустрия растет, а рост — это в том числе и экономическая нестабильность.

В Амстердаме же очень мощный стартап-климат, много людей вкладывают деньги в индустрию. И для меня это такой социальный батут. А дома очень трудно экономически — думать о каких-то халтурках между работой над фильмами или ждать питчинг Госкино.

Вторая причина — мне интересна глобалистическая концепция в искусстве. Этот панъевропейский подход предполагает, что ты можешь жить где-то за границей и всегда оставаться украинским художником или режиссером. Мне интересно не уезжать и возвращаться, а быть — тут и там.

Тем более, что все фильмы, начиная с 2015 года, я делаю в копродукции с Украиной. То есть я все равно профессионально частично остаюсь в Украине.

«Границы нивелируются»

Анонимный собеседник. Украина — США

Мое участие в «евромайдане» ограничивалась сугубо событиями на Грушевского и акциями прямого действия против «беркутов» и «титушок».

Самым ярким воспоминанием, конечно, стал первый выстрел, раздавшийся над головой.

Не знаю, кто и за что стоял на Майдане. Наверное, у каждого были собственные причины. Именно я выходил на защиту близких и слабых от тиранов, свободных людей — от рабов системы. Без политической составляющей. В те дни я видел героев, подвиги и человечность, которую мы привыкли видеть только в фильмах и книгах по истории. Сейчас этого очень не хватает...

Далее я жил счастливой жизнью в Украине, и мой переезд за границу можно сравнить скорее с ситуацией, когда ты переезжаешь поближе к работе.

Уехал потому, чтобы воплотить свою мечту — достичь определенных вершин в спорте. Сделать это в Украине мне мешал уровень развития этой сферы. Оставаясь дома, я не смог бы конкурировать на международном уровне. Спорт в Украине не является профессиональным в прямом смысле этого слова.

В современном мире роль границ и расстояния нивелируется, эмиграция уже не является событием как, например, 100 лет назад.

Да что говорить, если в мой родной город в Украине из Нью-Йорка можно добраться быстрее, чем из Харькова.

Поэтому я не считаю себя эмигрантом и не вижу особой проблемы в возвращении домой.

Движение в правильном направлении

Татьяна Мазур. Киев — Брюссель

В ту зиму я возглавляла офис Amnesty International в Украине. С первых дней Евромайдана мы мониторили ситуацию в ракурсе соблюдения прав человека. Когда видели нарушения, реагировали. А нарушений было очень много, поэтому этот период был наиболее динамичным и драматичным в моей жизни.

Эмоционально запомнились больше всего два момента. Первый — день после разгона 30 ноября. Я пришла на Михайловскую площадь около восьми утра и провела там весь день. Видела, как несмотря на опасность, на площадь постоянно приходили новые люди, которые несли теплую одежду, еду, лекарства. А в Михайловском соборе звонили в колокола. Нам объяснили, что когда-то давно это был сигнал опасности и призыв к жителям города выйти на главную площадь. И действительно, к вечеру Михайловская была заполнена людьми, а на следующий день произошло крупнейшее вече на Майдане.

Второй — это похороны Небесной Сотни и тысячи цветов, которые несли люди, чтобы почтить память погибших.

В мае 2016 у меня родилась дочь. Тогда же мужа перевели в Брюссель. Мы решили, что семья должна быть вместе. Поэтому тоже переехала в Брюссель.

Сейчас я работаю консультантом по организационному развитию общественных организаций, также вошла в правление двух общественных организаций и наблюдательный совет еще одной.

Мои рабочие проекты связаны с общественными организациями Украины и другими странами постсоветского пространства. Меня очень радует мысль, что даже находясь вне Украины, я имею возможность вносить вклад в ее развитие.

Движется ли страна в том направлении, в котором я хотела, когда стояла на Майдане? На этот вопрос у меня нет однозначного ответа. Мне кажется, что новая власть не использовала тот уникальный момент сразу после окончания Евромайдана.

Но в целом ощущение того, что Украина движется в направлении интеграции с Европой, лично у меня есть. Медленно, местами с ошибками, но отдаляемся от советского прошлого со всеми его последствиями.

Приятно удивляет медицинская реформа. Положительным шагом было создание патрульной полиции, налаживание системы предоставления бесплатной правовой помощи.

На низовом уровне очень радует увеличение количества украинских брендов. Стараюсь их поддерживать, много одежды у меня именно от украинских производителей.

Есть ощущение, что в целом украинское общество начало лучше понимать, что такое «права человека» и в чем их ценность. Очень радует, когда, например, на Марш Равенства выходят тысячи, а правоохранители при этом профессионально выполняют свои обязанности.

Но опять же, есть новая тенденция, которая сильно меня беспокоит — это нападения на гражданских активистов и журналистов. По убийствам Павла Шеремета и Екатерины Гандзюк все еще много вопросов.

И, наверное, больше всего, за что очень стыдно должно быть власти, это то, что нарушения прав человека, преступления, совершенные во время Евромайдана, не расследованы. Для этого не нужны были глубинные изменения, для этого нужна была политическая воля.

Есть и новая тенденция, которая сильно меня беспокоит — это нападения на гражданских активистов и журналистов.

Сравнивая жизнь в Украине и в Бельгии, как мама могу сказать, что в Украине намного труднее жить с маленьким ребенком. Например, здесь, в Бельгии, гораздо лучше инфраструктура. Абсолютно везде беспрепятственно я могу добраться с коляской. Во многих общественных заведениях есть пеленальные столики и детские стульчики, общество вообще очень дружелюбно относится к детям — никто никогда не делает замечаний, не жалуется на шум от детских забав или плач. Поэтому детей везде очень много. Кстати, так же как и людей с инвалидностью. Да и вообще, общество очень инклюзивное.

Мне нравится, что здесь сортируют мусор и ответственно относятся к потреблению. Многие ездят на велосипедах. Для этого есть все необходимые условия. Здесь спокойно, понятно, что будет завтра, и, хотя не без исключений, но люди вообще очень дружелюбно относятся друг к другу.

Наверное, я была бы не против вернуться. Ностальгия по дому очень знакомое чувство. В Украине — семья и лучшие друзья, я очень люблю возвращаться туда. Кроме того, я чувствую, насколько интереснее там жизнь, потому что столько событий происходит. Но, конечно, хотелось бы стабильности и уверенности, понимания, как государство будет развиваться, и, самое главное, окончание войны.

Получить новый опыт

Александр Масовец. Киев — Варшава — Киев

Я принимал непосредственное участие в митингах, начиная с 21 ноября 2013 и до дня «большой уборки» на Майдане Незалежности 9 августа 2014.

Не ассоциирую себя ни с одной политической партией, движением или объединением, а присутствие и помощь протестному движения, впоследствии названному «Революцией Достоинства», считаю гражданским долгом.

Все время Евромайдана выполнял различные функции: привозил шины, дрова, пустые бутылки для коктейлей, помогал ставить палатки возле КГГА, привозил одежду и продукты. Делал все то, что и тысячи других людей, объединенных одной идеей.

С первых дней стало понятно, что это будет длительный протест, поэтому дежурство 24/7 быстро сменилось на утреннее и вечернее, днем работа, ночью несколько часов сна. Каждое утро мы просыпались в новой реальности.

В январе 2017 выехал в Польшу для работы над проектом и чтобы набраться опыта. Также хотел расширить свой опыт и знания в социальной, транспортной, градостроительной и других сферах европейских стран, увидеть, как это работает изнутри, чтобы позже использовать эти знания в Украине.

В Польше очень хорошо развит общественный транспорт, штрафы за неправильную парковку, парки и зоны рекреации, велоинфраструктура; нет границ с европейскими странами. В Украине этого не хватает.

Изменения в нашей стране часто движутся не «благодаря», а «вопреки» желаниям и видению властных структур. В определенных сферах саботируются реформы (например: медицина, МВД, суды), в некоторых сферах под положительные реформы распыляют миллионные бюджеты.

Но прогресс все же есть. Значительно вырос запрос общества на изменения и реформы, и под этим давлением, хотя и не всегда удачно, проталкиваются законы и проекты.

Уезжая, я с самого начала знал, что это не навсегда. Поэтому вернулся в Украину — для отношений и реализовывать проекты и собственный бизнес.